Мешканець Самбора за 11 тисяч євро пропонував ухилянту організувати переправлення до Румунії

Чоловік, який планував переправити ухилянта за кордон, на момент злочину перебував під нічним домашнім арештом за врізку у нафтопровід.

Про це повідомляє відділ інформаційної політики Львівської обласної прокуратури.

Правоохоронці затримали мешканця Самбора. Він організував схему незаконного переправлення військовозобов’язаних чоловіків за кордон.

На початку серпня цього року організатор перебував під нічним домашнім арештом. Причина — інший злочин, врізка у нафтопровід. Саме тоді він пообіцяв військовозобов’язаному чоловіку переправити його за кордон.

“Він особисто мав перевезти 37-річного “клієнта” з обумовленого місця у Старому Самборі до державного кордону в Івано-Франківській області. Там їх зустріла б інша особа, яка мала виступити безпосереднім провідником по гірській місцевості. Таким чином військовозобов’язаний мав потрапити в Румунію поза пунктами пропуску” — йдеться у повідомленні.

У прокуратурі зазначили: вартість своїх послуг самбірчанин оцінив у 11 000 євро. Затримали його вже після отримання грошей від ухилянта — прямо на шляху до кордону.

Організатору схеми повідомили про підозру. Йому загрожує відповідальність за організацію незаконного переправлення особи через державний кордон України, а також за сприяння цьому через поради, вказівки, надання засобів та усунення перешкод. Дії кваліфікують як вчинені за попередньою змовою групою осіб з корисливих мотивів (ч. 3 ст. 332 ККУ).

Окрім цього, чоловік уже є підсудним у іншій справі — про системну врізку в магістральний нафтопровід та викрадення нафтопродуктів. Обвинувальний акт наразі перебуває на розгляді суду.





