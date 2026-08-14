Львівське фермерське господарство позбудеться 15 гектарів землі за порушення орендних умов

На Львівщині орендар самовільно розорав землю, яку отримав виключно для випасу худоби.

Суд ухвалив рішення на користь Галицької окружної прокуратури Львова та розірвав договір оренди. Земельну ділянку площею 15 гектарів в урочищі «Промірок» у селі Гряда Львівського району повернуть територіальній громаді.

Раніше сільська рада передала цю землю фермерському господарству для випасання худоби та сінокосіння. Ділянка вважалася малопродуктивною, тому орендар сплачував мінімальну орендну плату.

«Через малопродуктивність ділянку передали саме для випасання худоби й сінокосіння, адже це мало б покращити стан ґрунтів. З огляду на це для орендаря встановили мінімальну плату».

Натомість орендар порушив умови договору. Замість випасу худоби він розорав землю та засіяв її соєю. Через це територіальна громада не отримала кошти, на які могла розраховувати за повноцінне сільськогосподарське використання ділянки.

Прокурори подали позов до суду. Договір оренди розірвали, а фермерське господарство зобов’язали повернути земельну ділянку громаді.

Щойно рішення суду набере законної сили, прокурори простежать за його виконанням.