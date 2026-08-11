У Львові виявили та ліквідували артилерійський снаряд і гранату, що збереглися з часів Другої світової війни

Піротехніки Мобільного рятувального центру швидкого реагування «Львів» знешкодили два небезпечні боєприпаси часів Другої світової війни. Роботи провели 10 серпня, повідомили в Головному управлінні ДСНС України у Львівській області.

Першу знахідку виявили місцеві мешканці під час прогулянки в лісі поблизу мікрорайону Рясне-2. Там лежав 76-мм артилерійський снаряд, який пролежав у землі десятки років.

Другий небезпечний предмет знайшли на вулиці Замарстинівській, також у лісовому масиві. Цього разу мова йшла про ручну гранату РГД-33 — зброю, яку активно застосовували ще у 1930-40-х роках.

Фахівці оглянули обидва боєприпаси та вилучили їх для подальшого знешкодження. Знищення провели у встановленому порядку, дотримуючись усіх заходів безпеки.

У ДСНС наголошують: якщо людина натрапляє на підозрілий предмет, торкатися його категорично заборонено. Не варто переміщувати знахідку, розбирати чи намагатися спалити — навіть старі боєприпаси можуть спрацювати та завдати тяжких травм.

Головна порада рятувальників проста — відійти на безпечну відстань і одразу зателефонувати за номерами «101» або «102». Саме оперативне повідомлення допомагає уникнути трагедій.