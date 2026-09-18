Двоє львів’ян налагодили мережу переправлення ухилянтів через кордон до Румунії

Двоє львів’ян організували канал переправлення військовозобов’язаних через кордон за винагороду від 14 до 25 тисяч доларів.

Правоохоронці повідомили про викриття групи, яка забезпечувала незаконний перетин державного кордону. Слідчі встановили, що двоє мешканців Львова, віком 33 та 29 років, розробили план у вересні цього року.

Вартість послуг залежала від маршруту. Вона коливалася від 14 тисяч до 25 тисяч доларів.

Один із фігурантів організував безпосередню роботу каналу. Він інструктував клієнтів і супроводжував їхній шлях поза пунктами пропуску.

Другий виконував роль пособника. Він шукав потенційних “клієнтів” і доставляв їх до визначених місць.

Для переправи зловмисники використовували так званий “зелений коридор” поза офіційними пунктами пропуску в Закарпатській області, пояснили в СБУ.

Гроші зловмисники планували отримати поетапно. Спочатку ухилянт мав передати аванс у розмірі 6,4 тисячі доларів.

Після отримання першого платежу їм потрібно було організувати незаконний перехід і довести особу до Румунії.

Обох організаторів затримали під час одержання хабаря. Слідчі повідомили підозру за ч. 3 ст. 332 ККУ.

Тривають слідчі дії для встановлення всіх причетних осіб. Правоохоронці мають намір притягнути їх до кримінальної відповідальності.



