MammoLOAD розпочав роботу на Львівщині

На Львівщині запустили проєкт MammoLOAD для впровадження якісного мамографічного скринінгу за європейськими стандартами.

Проєкт створює постійну систему контролю якості діагностики. У межах договору передбачили подвійне незалежне читання мамограм із підтримкою штучного інтелекту, щотижневі консенсус-конференції та менторство німецьких колег.

Про це повідомила прес-служба Львівського онкоцентру.

Для пацієнток це означає реальний шанс виявити передраковий стан до появи симптомів. Подвійне читання та консенсус знижують ризик пропуску дрібних пухлин.

MammoLOAD почав роботу у Львівському онкоцентрі, де також відкрили Інноваційний центр скринінгу. Тут жінки можуть пройти комплексне обстеження й здати всі потрібні аналізи у одному місці.

Львівський онкоцентр став регіональним партнером проєкту, координувальним вузлом і базою для навчання лікарів з інших установ області та України.

Співпрацю офіційно закріпили під час II Львівського онкологічного форуму. Генеральний директор онкоцентру Олег Дуда підписав договір про співпрацю в межах освітньої програми з навчання консенсусу.

«Меморандум, який ми підписали, передбачає саме імплементацію скринінгу у онкологічному центрі. Для пацієнта це дає впевненість у тому, що буде проведена якісна діагностика здорових жінок, які повинні прийти здоровими і піти впевненими у тому, що вони здорові», — розповів медичний керівник проєкту MammoLOAD Сергій Попович.

Отже мешканки Львівської області отримають доступ до скринінгу за європейськими стандартами. Львівський онкоцентр не лише виконуватиме якісну мамографічну діагностику, а й навчить фахівців та розвиватиме систему контролю її якості.



