Львівські лікарі здійснили робочий візит до Польщі

У Жешові 14–15 вересня відбулася дводенна міжнародна конференція «Підготовка до кризових ситуацій – Гібридні загрози – Виявлення радіологічних та ядерних загроз».

Захід започаткував цикл подібних зустрічей у східних воєводствах. Організатори ставлять за мету підвищити стійкість регіонів до кризових викликів.

У конференції брали участь експерти з Польщі та України, представники адміністрацій, служб та наукової спільноти. Також були присутні установи, відповідальні за безпеку, Інститут ядерної фізики Польської академії наук і Національне агентство з атомної енергії.

Україну представляли з доповідями Наталя Іванченко-Тімко, генеральна директорка Львівського обласного центру контролю та профілактики хвороб, і професор Борис Кузьмінов, директор НДІ епідеміології та гігієни Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького.

Військові доповідали про комплексний підхід і злагодженість дій. Вони розповіли про налагодження системи інформування та продемонстрували практичні навчання з відпрацювання навичок деконтамінації.

Учасники підкреслили: важливо не лише виявляти загрози, а й готувати служби до оперативного реагування в кожній конкретній ситуації.

Конференція була частиною Підкарпатського безпекового форуму. Вона стала платформою для обміну досвідом і обговорення шляхів посилення співпраці між установами обох сусідніх держав.

Створено за матеріалами: point-lviv.com.ua