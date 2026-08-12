Головний архітектор у команді Садового заробив понад 170 тисяч гривень зарплати

Головний архітектор Львова Антон Коломєйцев отримав у липні зарплату в розмірі 172 тисячі гривень.

Таку інформацію надала Львівська міська рада у відповідь на офіційний запит видання “Варіанти”.

Загалом директору департаменту архітектури та просторового розвитку міськради нарахували 172 665,70 грн. Ця сума складається з кількох виплат:

– посадовий оклад – 12865,22 грн;

– надбавка за ранг – 573,51 грн;

– надбавка за вислугу років – 2687,83 грн;

– надбавка за високі досягнення у праці – 16126,96 грн;

– надбавка за науковий ступінь – 643,26 грн;

– премія – 57411,96 грн;

– заохочувальна премія – 78975 грн;

– відпустка – 3247,84 грн;

– індексація – 133,70 грн.

Після сплати всіх обов’язкових відрахувань, які склали 39 713,11 грн, чистий дохід чиновника становив 132 952,59 грн.

Місяцем раніше, у червні, Коломєйцеву нарахували значно меншу суму – близько 97 тисяч гривень.

Антон Коломєйцев обіймає посаду керівника архітектурного напрямку у Львівській міськраді з жовтня 2019 року. Спочатку він очолював управління архітектури та урбаністики, а згодом – департамент архітектури. До приходу на цю посаду чиновник працював доцентом в Інституті Харківської школи архітектури, а також обіймав посаду доцента кафедри архітектурного проєктування в Інституті архітектури Національного університету “Львівська політехніка”.