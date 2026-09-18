Львів запрошує на фестиваль сиру й вина

25–27 вересня подвір’я Львівського палацу мистецтв (вул. М. Коперника, 17) знову стане центром гастрономії.

Фестиваль Свято Сиру і Вина повертається, щоб зібрати імпортерів, провідних дистриб’юторів, локальних виробників і поціновувачів витонченої гастрономії.

Свято Сиру і Вина — простір смаку, де поруч із відомими світовими брендами помітно представлений український крафт.

«Свято Сиру і Вина давно переросло формат простого ярмарку вихідного дня, — каже організатор фестивалю Андрій Сидор. — Сьогодні це потужна платформа, де світ вин зустрічається з українським локальним продуктом. Культура споживання тут поєднана з соціальною відповідальністю. Ми збираємо найкращих дистриб’юторів, сироварів і сомельє не лише задля естетики й смаку, а й для підтримки тих, хто робить ці події можливими — наших захисників та ветеранів».

Минулого року ветерани з реабілітаційного центру Unbroken брали участь у давильні винограду на Великій фестивальній давильні. Ця спільна справа отримала продовження цього року.

Разом із львівською виноробнею Axis Wine відбудеться презентація особливого релізу — «Ветеранське вино». Частину коштів з продажу кожної пляшки передадуть на підтримку центру Unbroken.

Ключові акценти програми Свята Сиру і Вина у Львові 25–27 вересня:

Великий гастрономічний ярмарок. Широкий вибір вин від провідних дистриб’юторів і українських виноробів, світова класика й локальні сири, міцні напої, м’ясні делікатеси та авторські соуси.

Експертні та благодійні дегустації. Розбір теруарів «Винної Карти Патріота» з авторкою проєкту Анною-Євгенією Янченко. Знайомство з відродженими рідкісними сортами Закарпаття від дослідниці Ольги Тоічкіної. Презентація вцілілих вин від Axis Wine.

Закрита дегустація вцілілих вин Axis Wine. Окремою подією стане закрита благодійна дегустація від Axis Wine у пʼятницю, 25 вересня, о 18:00. Гості зможуть скуштувати унікальні зразки — вина, що дивом вціліли після руйнівних обстрілів.

Кожна відкрита пляшка цього сету — не просто напій, а символ збереженої праці і витримки українського виноробства. Квитки на цю ексклюзивну дегустацію доступні окремо.

Дегустації «На ногах». Неформальний експрес-формат знайомства з винами просто на фестивальній локації. Куратор — володар титулу «Кращий сомельє України 2026» Богдан Павлюх.

Мистецтво та музика. На фестивалі створюватимуть картини вином наживо. Працюватимуть атмосферні арт-зони. Увечері гратимуть гурти Twin Souls, Midnight Colours і ВІА «Квартирник».

Організатори дотримуються традиції: кожен гість отримує фірмовий скляний дегустаційний келих разом із вхідним квитком. У тарифі Grand Reserve Pass передбачено триденний вхід, пляшку «Ветеранського вина», колекційний келих і шнурок-тримач.

Графік роботи Свята Сиру та Вина: п’ятниця, 25 вересня — 16:00–22:00; субота й неділя, 26–27 вересня — 12:00–22:00.

Квитки можна придбати онлайн.