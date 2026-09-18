У Львові центр послуг для учасників бойових дій отримав нову назву

Львівський центр надання послуг учасникам бойових дій відтепер називатиметься Центром ветеранів.

Про це повідомила пресслужба Львівської міської ради.

17 вересня на сесії міськради депутати підтримали рішення про перейменування центру.

“Цю зміну запропонували після тривалих обговорень із ветеранською спільнотою, оскільки центр не завжди ідентифікують правильно, і через це плутаються ветерани, медіа та ті, хто скеровує людей до нас”, — пояснив заступник міського голови Львова з питань ветеранів Андрій Жолоб.

За його словами, нова назва не звужує спектр послуг. Навпаки, це відкриває доступ до допомоги ширшому колу ветеранів війни.

“Учасник бойових дій — це лише одне з доповнень до статусу ветерана війни. Перейменування не змінює правового статусу тих, хто звертається до центру”, — додав Жолоб.

Центр ветеранів залишиться в структурі управління соціального захисту Львівської міськради. Його завдання — комплексна підтримка захисників і захисниць України, ветеранів, їхніх родин і сімей загиблих.

Нагадаємо, центр працює з 2016 року. Головний офіс розташований на вул. Пекарській, 41.

Відділення знаходяться за адресами: вул. Ген. Чупринки, 85; вул. І. Виговського, 32; вул. В. Липинського, 11; вул. Сихівська, 11; вул. Друкарська, 6. До кінця року планують відкрити ще дві локації — на вул. Роксоляни, 24 та на вул. Шевченка, 374.

Третій центр офіційно запрацював із січня 2025 року на вул. Виговського, 32. Четвертий відкрили на вул. Липинського, 11.

У серпні 2024 року виконавчий комітет міськради передав центру приміщення на вул. С. Бандери, 4, де раніше діяло Бюро знахідок. Також центру передали колишнє приміщення “Просвіти” на вул. Друкарській.