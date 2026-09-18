У Львові відкрили дві нові платні паркувальні зони

18 вересня у Львові відкрили два нові майданчики для платної парковки на вулицях Володимира Кубійовича та Івана Севери.

Майданчики розміщені в третій паркувальній зоні й загалом пропонують 32 паркомісця. Пресслужба Львівської міської ради повідомила про це 18 вересня.

На вулиці Володимира Кубійовича облаштували 22 паркомісця, три з них призначені для людей з інвалідністю.

На вулиці Івана Севери — 10 місць, одне з яких відведене для людей з інвалідністю.

Оператором обох майданчиків за результатами конкурсу визначили ЛКП «Львівавтодор».

Платне паркування діє у будні з 08:00 до 20:00; година коштує 30 грн. У вихідні та у будні з 20:00 до 08:00 стоянка безкоштовна.

Оплатити парковку можна за QR-кодом на інформаційних щитах через сервіси àbank24, Приват24, UNIP, EasyPay та City24.

Платіж також приймають у мобільних застосунках MISTO, àbank24, Приват24, UNIP та EasyPay.

Через вебсайти доступні оплати в UNIP, EasyPay та City24.

Готівкою розрахуватися можна через термінали EasyPay та City24; їхні адреси вказані на інформаційних щитах біля паркувальних майданчиків.