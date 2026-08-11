Відомий хірург з Франції прибув до Львова, щоб безкоштовно прооперувати хворих дітей

У медзакладі відкрито запис на консультації для маленьких пацієнтів.

Львівська лікарня “Охматдит” Центру дитячої медицини прийматиме відомого французького щелепно-лицевого хірурга. П’єр Корре консультуватиме та оперуватиме дітей із 23 по 25 серпня. Відповідну інформацію заклад оприлюднив у вівторок, 11 серпня.

Лікар спеціалізується на дитячій щелепно-лицевій, краніофаціальній та ортогнатичній хірургії в Університетській лікарні Нанта. Основні напрямки його роботи:

розщілини губи та піднебіння;

складні вроджені вади розвитку обличчя;

патології слинних залоз;

складні деформації та патології щелепно-лицевої ділянки.

Університетська лікарня Нанта входить до числа провідних медичних центрів Франції. Тут поєднують високоспеціалізовану хірургію із сучасними технологіями та передовими науковими розробками.

Протягом трьох днів у Львові французький професор працюватиме разом з українськими колегами. Вони проводитимуть консультації та оперативні втручання для дітей із складними клінічними випадками.

За результатами консультацій медики відберуть пацієнтів для подальшого хірургічного втручання. Операції виконуватиме професор спільно з українською командою хірургів.

На консультацію запрошують дітей з наступними діагнозами:

розщілини губи та/або піднебіння, а також стани після їх корекції;

наслідки травм і поранень щелепно-лицевої ділянки;

вроджені вади розвитку обличчя;

інші складні патології щелепно-лицевої ділянки.

Консультації розпочнуться 23 серпня о 13:00. Операції запланували на 24 та 25 серпня.

Записатися на прийом можна за телефоном +38 098 776 23 55



