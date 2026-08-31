Львів віддасть останню шану полеглому захиснику Ігорю Безсмертному

Львів 31 серпня прощається з Ігорем Безсмертним. Військовослужбовець віддав життя, захищаючи Україну від російських окупантів.

Прощання почнеться об 11:00 у Гарнізонному храмі святих апостолів Петра і Павла. Близько 11:30 на площі Ринок проведуть загальноміську церемонію.

Воїна поховають на Личаківському кладовищі. Це поле почесних поховань на вулиці Пасічній.

Ігор Безсмертний народився 9 березня 1985 року і пішов із життя 13 травня 2024-го. Він був львів’янином.

Навчався в середній загальноосвітній школі №95 Львова. Здобув професію маляра-штукатура в Львівському вищому професійному політехнічному училищі.

Пройшов строкову військову службу. Працював майстром ремонтних робіт на приватних підприємствах.

Рідні згадують Ігоря доброю, чуйною, ввічливою і спокійною людиною. Він вирізнявся оптимізмом і життєрадісністю. Завжди усміхався і турбувався про близьких.

Любив природу, особливо ліс. Захоплювався риболовлею та збиранням грибів.

У 2023 році став на захист Батьківщини від російського вторгнення. Боронив територіальну цілісність і суверенітет України на Запорізькому напрямку. Служив у 127-й окремій важкій механізованій Харківській бригаді Сухопутних військ Збройних Сил України.

У нього залишилися мати, донька та брат.