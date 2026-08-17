Львів проводжає в останню путь трьох Героїв, які захищали Україну

17 серпня Львів проведе в останню путь трьох захисників — Олексія Капшука, Андрія Яцика та Юрія Скандуляка.

Олексій Капшук (14.08.1988 — 09.08.2026).

Родом із села Малинівка Запорізької області.

Здобув освіту у комунальному закладі «Малинівська загальноосвітня школа I–III ступенів» Малинівської сільської ради.

До війни працював водієм у товаристві з обмеженою відповідальністю «Батьківщина».

Коли розпочалося повномасштабне вторгнення, чоловік одразу пішов захищати країну. Боронив територіальну цілісність та суверенітет України на Донецькому, Південно-Слобожанському та Північно-Слобожанському напрямках у складі 68-ї окремої аеромобільної бригади імені Олекси Довбуша Десантно-штурмових військ Збройних Сил України.

За мужність та відданість справі отримав відзнаку Президента України «За оборону України», відзнаку Міністерства оборони України «Захиснику України», медаль «Ветеран війни». Також має нагороди 68-ї окремої аеромобільної бригади імені Олекси Довбуша — «Хрест Воїна-Єгеря» II та III ступенів.

У Олексія залишилися дружина, донька, мати, брат, племінники та інша рідня.

Андрій Яцик (29.10.1990 — 14.08.2026).

Корінний львів’янин.

Навчався у середній загальноосвітній школі №42 м. Львова, а пізніше здобув спеціальність «Електрик» у державному навчальному закладі «Львівське вище професійне політехнічне училище».

Пройшов строкову військову службу.

Рідні згадують Андрія як порядну, добру, чесну та працьовиту людину. Він мав спокійний характер і завжди зберігав оптимізм. У вільний час чоловік любив дивитися фільми, розгадувати кросворди та проводити час на природі.

З першого дня повномасштабного вторгнення став на захист Батьківщини. Боронив територіальну цілісність та суверенітет України на Донецькому напрямку у складі 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила Сухопутних військ Збройних Сил України.

Андрія проводжають у останню путь мати, сестра, брат та рідня.

Юрій Скандуляк (21.04.1981 — 16.04.2024).

Уродженець села Тисів Івано-Франківської області.

Навчався у гімназії села Корналовичі Новокалинівської міської ради Самбірського району Львівської області.

Відслужив строкову військову службу, після чого продовжив служити у складі 12-ї окремої бригади армійської авіації імені генерал-хорунжого Віктора Павленка Сухопутних військ Збройних Сил України.

За словами рідних, Юрій вирізнявся добротою, чуйністю та турботливістю. Був відповідальною людиною, яка цінувала час із родиною. Захоплювався риболовлею, любив збирати гриби та відпочивати серед природи.

Брав участь в Антитерористичній операції та Операції Об’єднаних сил.

З 2024 року захищав територіальну цілісність та суверенітет держави на Донецькому напрямку у складі 47-ї окремої механізованої бригади «Маґура» Сухопутних військ Збройних Сил України.

Має численні нагороди за службу.

Юрія проводжають дружина, двоє синів, три доньки, мати, брат із сім’єю, онук та рідня.

Чин похорону розпочнеться об 11:00 у Гарнізонному храмі свв. апп. Петра і Павла. Далі, орієнтовно об 11:30, відбудеться загальноміська церемонія прощання на площі Ринок.

Олексія Капшука та Юрія Скандуляка поховають на Личаківському кладовищі, на полі почесних поховань №87 (вул. Пасічна). Андрія Яцика поховають на Голосіївському кладовищі (поле 34-В).

Мерія просить львів’ян та гостей міста приєднатися до церемонії прощання й утриматися від розважальних заходів у цей день.

Світла та вічна пам’ять захисникам!