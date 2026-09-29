У Львові 29 вересня тимчасово закриють залізничний переїзд для автомобільного руху

29 вересня у Львові тимчасово обмежать рух транспорту через залізничний переїзд на вулиці Холодній. Переїзд буде закритий із 09:00 до 17:00.

«Обмеження пов’язані з аварійно-ремонтними роботами на залізничному переїзді. Їх виконуватиме ВСП «Підзамчівська дистанція колії» АТ «Укрзалізниця»», — повідомили у відповідних службах.

Громадський транспорт через цей залізничний переїзд не курсує, тому його робота не постраждає від обмежень.

Для приватного транспорту організували об’їзд, зокрема через вулицю Винницю.

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Водіїв просять врахувати тимчасове обмеження руху та планувати поїздки заздалегідь, обираючи альтернативні маршрути.