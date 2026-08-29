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У Львові вшанували загиблих захисників кордону
29 Серпня, 2026
Опубліковано
admin
Карантин на два місяці оголошено у Львівській громаді через сказ у лисиці
29 Серпня, 2026
29 Серпня, 2026
Опубліковано
admin
Працівники Дрогобицької солеварні заявили про незгоду зі зміною керівництва підприємства
29 Серпня, 2026
Опубліковано
admin
На Львівщині відбувся показ вистави «Коли цвіте папороть»
29 Серпня, 2026
Опубліковано
admin
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Транспорт Львова
Привітання
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Домашня
CityLife
Карантин на два місяці оголошено у Львівській громаді через сказ у лисиці
Опублікувати у
CityLife
Карантин на два місяці оголошено у Львівській громаді через сказ у лисиці
29 Серпня, 2026
29 Серпня, 2026
admin
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Створено за матеріалами: 032.ua
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