Львівська вистава з укриттями: чому перевірка Москаленка виявилась фейком

Фейкова перевірка Москаленка: як у Львові знову імітують боротьбу за укриття

У Львові розгортається новий скандал навколо укриттів. Керівництво міської ради вирішило продемонструвати активність саме тоді, коли війна триває вже п’ятий рік. Підлеглі Андрія Садового раптом згадали про необхідність навести лад у спорудах цивільного захисту. Але результат цієї “бурхливої діяльності” викликає більше запитань, ніж відповідей.

Перший заступник мера Андрій Москаленко раз на тиждень виїжджає перевіряти укриття. Він грізно дивиться на власників приміщень і землі, вимагаючи відновити споруди, про які роками ніхто й не згадував.

У Львові налічується понад 5 тисяч укриттів. Якщо темпи перевірок залишаться такими самими — одне на тиждень — на завершення роботи знадобиться сто років. Проста арифметика показує абсурдність ситуації.

Виникає ще одне питання: чи знає перший заступник мера інші вулиці, окрім Стрийської? За два тижні Москаленко перевірив рівно два укриття. Обидва — на тій самій Стрийській.

Шановний Андрію Олександровичу, у Львові існує безліч спальних районів з занедбаними укриттями. Люди там теж потребують захисту під час повітряних тривог. Можливо, час відмовитись від показових виїздів для гарних відео в Instagram? Варто передати цю роботу районним адміністраціям, представникам ДСНС або іншим заступникам мера, які отримують космічні зарплати, але переважно тиснуть на бізнес чи повчають сусідні громади.

І ще одна деталь: Москаленко приїхав перевіряти підприємство свого друга та друга свого керівника — НВП “Карат” ДП ПАТ “Концерн-Електрон”.

Керівником та головою правління ПрАТ “Концерн-Електрон” є Юрій Бубес. Він також офіційно фігурує директором підприємства в державних реєстрах.

Мерія Львова та особисто Андрій Садовий явно симпатизують концерну “Електрон”. Причому симпатія ця виражається не лише словами, а й реальними грошима.

10 вересня 2025 року Львів замовив 48 нових автобусів “Електрон”. Львівська міська рада підписала відповідний договір на закупівлю транспорту для міста. Це стало можливим завдяки кредиту Європейського інвестиційного банку, на який Львів чекав ще з 2018 року. Договір підписали директор підприємства “Електрон Маш” Володимир Будзан та директор комунального АТП-1 Сергій Климчук. Про це повідомляє офіційний сайт Львівської міської ради.

Логічне запитання виникає одразу: а де ці автобуси? За рік “Електрон” не виготовив для міста жодної одиниці з 48 замовлених? Редакція надсилає відповідні запити до керівництва міста та депутатського корпусу Львівської міської ради.

Варто додати, що місто вже раніше замовляло транспорт на “Електроні”. Гіркий досвід минулого не навчив нічого ані керівництво, ані депутатів.

Наприклад, ще у 2018 році концерн переміг у тендері на поставку 50 нових тролейбусів для міста.

Тоді мер Львова Андрій Садовий пафосно повідомляв про плани отримати 50 тролейбусів за допомогою Європейського банку реконструкції та розвитку. 29 листопада 2018 року на сесії ЛМР депутати проголосували ухвалу про співпрацю з Європейським інвестиційним банком. Документ передбачав додаткове замовлення 100 автобусів та 10 трамваїв.

“Це має бути “Електрон”! Бо краще за вас трамваї не робить ніхто. Ми зараз працюємо з Міжнародною фінансовою корпорацією щодо можливості виділення коштів для закупівлі 100 електробусів”, — заявляв тоді Садовий.

Чи бачите ви зараз на вулицях Львова обіцяні 100 автобусів, 10 трамваїв, 50 тролейбусів та 100 електробусів “Електрону”? Ми теж не бачимо. Як і не бачимо витрачених на них коштів.

Насправді питання лишається одне: де правоохоронні органи та відкриті кримінальні провадження за цими фактами? На реакцію депутатського корпусу навіть не варто сподіватись.

Довідково:

Перший заступник мера Львова Андрій Москаленко у п’ятницю повідомив у соціальних мережах про те, що “інспектує великі сховища у Львові”.

“Сьогодні провели виїзне засідання міської комісії ТЕБ і НС на вулиці Стрийській, на території підприємства «Карат-Електрон».

Це один із щільно забудованих районів міста, тому питання доступних і справних укриттів тут особливо важливе.

На балансі підприємства є два сховища.

Одне зараз у задовільному стані.

Друге компанія має протягом місяця привести у відповідність до вимог.

Наступного тижня перевіримо наступний об’єкт”, — написав Андрій Москаленко.