Два провідні університети Львова стали частиною національної мережі кампусів досконалості

Два львівські університети потрапили до списку 12 учасників проєкту зі створення кампусів досконалості.

Львівська політехніка та Львівський національний університет імені Івана Франка обрали для участі в проєкті CampeX.

Міністерство освіти і науки оголосило результати відбору 14 вересня. Обидва виші увійшли до переліку 12 українських університетів, які пройшли конкурсне оцінювання.

Проєкт реалізують у межах програми UIHERP, що виконується спільно зі Світовим банком. Його завдання — створити мережу кампусів досконалості по всій країні.

Мета — поєднати потужні наукові команди, сучасну інфраструктуру та інноваційні розробки. Кампуси повинні стати осередками прикладних досліджень і навчання.

Львівська політехніка працюватиме над проєктом «Центр цифрового здоров’я та акселерації інновацій». Фокус спрямований на розвиток медичних технологій і цифрових рішень у медицині.

ЛНУ імені Івана Франка створюватиме «Кампус екологічної ревіталізації та ресурсного менеджменту RE-VITA». Тут сконцентрують зусилля на екології та раціональному використанні ресурсів.

“Загалом до наступного етапу відібрали 12 університетів із найвищими результатами конкурсного оцінювання. Вони працюватимуть над розвитком кампусів у таких сферах, як безпілотні та космічні технології, біотехнології, передові матеріали, агротехнології, критична інфраструктура, енергетика, медицина та зелені технології”, – йдеться в повідомленні.

У межах CampeX університети зможуть отримати фінансування на сучасне дослідницьке та навчальне обладнання. Також передбачені кошти на реконструкцію і ремонт освітніх і наукових просторів.

Крім того, проєкт фінансує енергомодернізацію будівель, розвиток ІТ-інфраструктури та придбання спеціалізованого програмного забезпечення.

У МОН наголошують, що створення таких кампусів має стимулювати міждисциплінарні дослідження. Це також сприятиме залученню науковців, студентів і міжнародних партнерів, а відтак — посилить українську науку та вищу освіту.



