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Два провідні університети Львова стали частиною національної мережі кампусів досконалості

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Два львівські університети потрапили до списку 12 учасників проєкту зі створення кампусів досконалості.

Львівська політехніка та Львівський національний університет імені Івана Франка обрали для участі в проєкті CampeX.

Міністерство освіти і науки оголосило результати відбору 14 вересня. Обидва виші увійшли до переліку 12 українських університетів, які пройшли конкурсне оцінювання.

Проєкт реалізують у межах програми UIHERP, що виконується спільно зі Світовим банком. Його завдання — створити мережу кампусів досконалості по всій країні.

Мета — поєднати потужні наукові команди, сучасну інфраструктуру та інноваційні розробки. Кампуси повинні стати осередками прикладних досліджень і навчання.

Львівська політехніка працюватиме над проєктом «Центр цифрового здоров’я та акселерації інновацій». Фокус спрямований на розвиток медичних технологій і цифрових рішень у медицині.

ЛНУ імені Івана Франка створюватиме «Кампус екологічної ревіталізації та ресурсного менеджменту RE-VITA». Тут сконцентрують зусилля на екології та раціональному використанні ресурсів.

“Загалом до наступного етапу відібрали 12 університетів із найвищими результатами конкурсного оцінювання. Вони працюватимуть над розвитком кампусів у таких сферах, як безпілотні та космічні технології, біотехнології, передові матеріали, агротехнології, критична інфраструктура, енергетика, медицина та зелені технології”, – йдеться в повідомленні.

У межах CampeX університети зможуть отримати фінансування на сучасне дослідницьке та навчальне обладнання. Також передбачені кошти на реконструкцію і ремонт освітніх і наукових просторів.

Крім того, проєкт фінансує енергомодернізацію будівель, розвиток ІТ-інфраструктури та придбання спеціалізованого програмного забезпечення.

У МОН наголошують, що створення таких кампусів має стимулювати міждисциплінарні дослідження. Це також сприятиме залученню науковців, студентів і міжнародних партнерів, а відтак — посилить українську науку та вищу освіту.


Створено за матеріалами: 032.ua

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