У Львівському автобусному заводі відкрили доступ до бомбосховищ для мешканців

На ЛАЗі повідомляють, що з першого дня повномасштабної війни бомбосховища залишаються відкритими для всіх мешканців під час повітряних тривог. Керівництво підприємства підкреслює, що вкладає власні кошти у модернізацію укриттів і планує продовжувати цю роботу, показуючи, як соціально свідомий бізнес може реально допомагати місту у сфері цивільної безпеки.

За словами представників заводу, від початку великої війни укриття доступне для всіх жителів прилеглих кварталів. Кожного разу, коли лунає повітряна тривога, охоронець відчиняє двері сховища. За потреби він також супроводжує людей всередину приміщення.

На підприємстві розповідають, що у 2023 році провели масштабний ремонт укриття власним коштом — інвестували близько 3,5 мільйона гривень. Проте це лише перший етап роботи. Компанія планує далі вкладати гроші у розвиток бомбосховища, аби зробити перебування там ще безпечнішим і зручнішим. На заводі переконані: саме така співпраця соціально відповідального бізнесу з міською владою відіграє ключову роль у розбудові якісної мережі укриттів у Львові.

“У 2023 році ми вклали 3,5 мільйона гривень. Від початку війни поступово приводимо укриття до належного стану і продовжуватимемо цю роботу. Найближчим часом плануємо облаштувати туалети та умивальники, щоб людям було ще комфортніше”

Варто зазначити, що укриття активно використовують працівники підприємств та виробництв, розташованих на території колишнього автобусного заводу. При цьому під час повітряних тривог сховище залишається доступним і для мешканців сусідніх районів.

«На території автобусного заводу є лише одне укриття, придатне для використання. Я особисто оглядав його, спілкувався з представниками власників. Ще два бомбосховища наразі затоплені. А те укриття, в якому ми сьогодні побували, на мою думку, вже придатне для перебування людей. Воно теж було затоплене, і впродовж кількох місяців звідти відкачували воду. Власники кажуть, що витратили декілька мільйонів гривень на його облаштування. Водночас, як на мене, приміщення ще не досягло ідеального стану. Ми поговорили, і вони пообіцяли впродовж місяця облаштувати туалети, вентиляцію та умивальники. При цьому від житлових будинків до цього бомбосховища насправді досить далеко. Тому власники стверджують, що мешканці навколишніх будинків цим укриттям за весь час повномасштабного вторгнення практично не користувалися. Хочу додати, що ми відкриті до будь-якої співпраці з відповідальним бізнесом, зокрема щодо подібних приміщень», — прокоментував член комісії, депутат Львівської міської ради Андріян Гутник

У 2022 році, коли Росія завдавала масованих ударів ракетами “Кинджал”, саме це укриття прийняло мешканців навколишніх будинків, які шукали безпечне місце.

“Укриття відкрите з 2022 року. Щойно лунає повітряна тривога, охоронець одразу біжить відчиняти двері. Ми відкрили територію для мешканців навколишніх районів, однак попри доступність сховища за весь цей час до нас практично ніхто не приходив”, – кажуть на підприємстві.

7 серпня комісія Львівської міської ради відвідала територію ЛАЗу. За словами представників заводу, під час візиту депутати мали змогу особисто оглянути бомбосховище, оцінити його реальний стан і перевірити, чи справді доступ для населення відкритий.

«Сьогодні на виїзній комісії щодо стану укриттів ми переконалися, що це сховище доступне для мешканців навколишніх будинків. Звісно, воно ще потребує доопрацювання, але вже видно, що власники поступово приводять приміщення до належного стану — прогрес є конкретний. Бачимо, що в облаштування укриття вже вклали кошти й провели частину ремонтних робіт. Сподіваємося, ця робота триватиме далі: з’являться комфортні санвузли, будуть завершені технічні та ремонтні роботи, а саме приміщення стане ще зручнішим для людей. Ми й надалі співпрацюватимемо з власниками таких об’єктів. Головне — щоб під час загрози російських атак мешканці мали доступне, безпечне і належно облаштоване місце для перебування під час тривоги», — сказав під час роботи комісії на території ЛАЗу депутат Львівської міської ради Петро Адамик

Приклад ЛАЗу показує, наскільки важливою є взаємодія відповідального бізнесу та міської влади у питаннях захисту населення. Інвестиції приватних власників у розвиток укриттів не лише покращують їхній технічний стан. Вони створюють безпечніші та комфортніші умови для людей під час повітряних тривог. На підприємстві запевняють: зупинятися на вже виконаних роботах не планують і готові й далі вкладати кошти у модернізацію бомбосховищ, щоб вони відповідали сучасним потребам мешканців та працівників у період постійної загрози ракетних атак з боку Росії.