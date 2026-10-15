Зустріч у Львівській ОДА: обговорення туристичних результатів та спільних перспектив з заступницею Міністра культури України

Львівська облдержадміністрація та Міністерство культури України почнуть аудит замків у регіоні. Мета – оцінити технічний стан пам’яток, їхню історико-культурну цінність та нагальні потреби у реставрації.

Заступниця Міністра культури Тетяна Філевська відвідала Львівщину з робочим візитом. Вона провела зустріч із заступником голови ОДА Іваном Собком, а також керівниками департаментів спорту, молоді і туризму – Романом Хім’яком, а також культури, національностей і релігій – Іриною Гаврилюк. Обговорювали стан туристичної галузі регіону, ключові напрями її розвитку та подальшу співпрацю з Міністерством культури.

«Зараз Міністерство культури разом із Держагентством розвитку туризму працюють над оновленням туристичного законодавства і створенням Стратегії розвитку сталого туризму й курортів на найближчі сім років. Збираємо інформацію, аналізуємо наявний потенціал, шукаємо механізми, щоб вивести туристичну сферу з тіні», – підкреслила Тетяна Філевська.

Вона наголосила на особливій важливості регіону Карпат, вказуючи, що співпраця Львівщини, Міністерства та країн Карпатської вісімки може принести суттєві позитивні результати.

Львівщина залишається лідером серед туристичних регіонів України. Динаміка туристичного збору демонструє постійне зростання: понад 41 млн грн у 2022 році, більше 46 млн у 2023-му, понад 47 млн у 2024-му і вже понад 63 млн грн у 2025 році.

«За дев’ять місяців поточного року надходження склали більше ніж 55 млн грн, що майже на 30% перевищує показники минулого року», – відзначив директор департаменту спорту, молоді та туризму Львівської ОДА Роман Хім’як.

У 2024 році обласна програма розвитку туризму має фінансування у сумі 12 млн грн. З них 9 млн грн вкладено у проект «Кемпінги Львівщини». Значимий напрямок – ініціатива «Терапія мандрами». Департамент спорту, молоді та туризму ОДА з 2023 року організовує безоплатні активності для захисників України та їхніх родин: походи в гори, сплави на байдарках, кінні прогулянки, риболовлю й екскурсії, а також багатоденні походи GorganyКЕМП. Вже понад 3,5 тисячі учасників долучились до цієї програми.

Львівщина активно розвиває інклюзивний туризм, розмістивши на популярних туристичних локаціях чотири тактильні мініскульптури: у фортеці Тустань, центральній частині Жовкви, церкві Святого Юра в Дрогобичі та Унівській лаврі. Ці новації роблять туристичний досвід більш доступним для людей з інвалідністю.

Регіон також інвестує у збереження історичної спадщини. У Роздолі триває відновлення палацу Жевуських-Лянцкоронських. Планують створити багатофункціональний комплекс із палац-готелем на 47 номерів, event-простором Rozdil Hall, wellness-зоною з басейном та парк. У Сколе відкрили новий візит-центр НПП «Сколівські Бескиди» – «Вітальня Гредлів» у відреставрованій частині 150-річного палацу. Проект реалізовано за підтримки FZS Ukraine.

«Львівщина накопичила важливий досвід у реалізації туристичних проектів, особливо стосовно безбар’єрності та доступності для всіх категорій туристів. Ми готові обмінюватися цим досвідом із іншими областями, щоб масштабувати успішні ініціативи», – додав заступник голови ОДА Іван Собко.

За результатами зустрічі сторони узгодили проведення комплексного аудиту замків області. Він допоможе визначити пріоритети ремонту й реставрації на 2027 рік та забезпечить збереження культурних пам’яток Львівщини.