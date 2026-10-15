Львів’янина затримали за підпал авто ЗСУ за обіцянку винагороди у $3000

Правоохоронці Львова повідомили про підозру 19-річному мешканцю Чернівецької області, якому інкримінують підпали транспортних засобів, що належали військовим формуванням. За даними слідства, молодик діяв за вказівками невідомого куратора і розраховував отримати за це фінансову винагороду. Йому загрожує до десяти років ув’язнення.

Поліція Львівщини повідомляє, що підозрюваний, який тимчасово проживав у Львові, натрапив в інтернеті на оголошення про можливість швидко заробити. Йому пропонували 3 тисячі доларів за підпали автомобілів, які використовують Збройні сили України та інші військові структури. Юнак зв’язався з автором оголошення і погодився виконати завдання.

Наприкінці серпня на вулиці Масарика він побачив припаркований мікроавтобус Mercedes-Benz Vito, що належав одному з військових підрозділів. Зробив фото машини і надіслав його куратору, отримавши дозвіл на підпал. Переконавшись, що поруч немає свідків, молодик облив лобове скло бензином і підпалив авто. Все це зафіксував на відео, а після чого зник з місця події. Запис зі спалюванням надіслав куратору як доказ виконання завдання.

Слідчі встановили, що за схожим сценарієм у ніч на 28 серпня юнак підпалив автомобіль Jeep Grand Cherokee, що належав ЗСУ та був припаркований на вулиці Огірковій. Цього разу використав легкозаймисту рідину, якою залив повітрозабірник, потім підпалив запальничкою.

Обидва автомобілі постраждали від пожежі серйозно. Та попри обіцяну винагороду, хлопець її так і не отримав, оскільки правоохоронці його затримали. В його помешканні провели обшук і вилучили докази, що підтверджують причетність до підпалів.

Юнаку оголосили підозру за двома статтями Кримінального кодексу України: частина 1 статті 114-1 (перешкоджання законній діяльності Збройних сил України та інших військових формувань) та частина 2 статті 194 (умисне знищення або пошкодження майна). Санкції передбачають ув’язнення на строк до десяти років. Суд обрав йому запобіжний захід — тримання під вартою з можливістю внесення застави.