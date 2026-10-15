У Львівській області обговорили посилення боротьби зі сказом і регулювання чисельності диких тварин

На Львівщині Обговорили Посилення Заходів Проти Сказу Та Контроль Чисельності Диких Тварин (14)

Відбулось засідання Державної надзвичайної протиепізоотичної комісії при Львівській ОВА.

Під головуванням заступника голови Львівської обласної державної адміністрації Юрія Бучка зібралася Державна надзвичайна протиепізоотична комісія при Львівській ОВА. Головною темою стала значна кількість лисиць, що з’являються у населених пунктах області, питання профілактики сказу, а також аналіз епізоотичної ситуації щодо африканської чуми свиней і грипу птиці.

Епізоотична ситуація у регіоні залишається складною. У 2022 році зафіксували 40 випадків сказу, а вже 2025 року цей показник зріс до 76. Поточний 2026 рік розпочався з 44 зафіксованих випадків. Хоча у порівнянні з минулим роком загальна кількість інфікованих зменшилась на 14 випадків, число захворювань серед домашніх тварин збільшилося. Це пов’язано з масовим проникненням лисиць у населені пункти та зростанням чисельності безпритульних домашніх тварин.

Під час воєнного стану збільшилась і популяція лисиць. Щільність їхнього поселення у області сягає близько трьох особин на 1000 гектарів угідь, тоді як оптимальний рівень – 0,5–1 особина. Такий перевищений показник сприяє поширенню сказу.

«Незважаючи на зниження кількості випадків сказу у порівнянні з минулим роком, ситуація залишається небезпечною і потребує постійного контролю. Важливо посилити вакцинацію домашніх тварин, відповідальніше ставитися до їх утримання, запобігати стихійним сміттєзвалищам та ефективно регулювати чисельність диких м’ясоїдних тварин відповідно до законодавства. Це завдання ветеринарних служб, територіальних громад і власників тварин для захисту здоров’я людей та підтримання епізоотичного благополуччя області», – підкреслив Юрій Бучко.

За результатами засідання комісія вирішила продовжити до 1 березня 2027 року заходи з регулювання чисельності мисливських звірів, таких як вовки, лисиці, шакали, єнотоподібні собаки, дикі кабани, а також птахів. Це рішення прийняли згідно з наказом Львівської ОВА від 08.08.2022 № 154/22 «Про встановлення обмежень щодо проведення полювання та регулювання питань мисливства в період воєнного стану на території Львівської області» і на підставі дозволів відповідно до ст. 33 Закону України «Про мисливське господарство та полювання» з дотриманням чинного законодавства.

Відповідальні служби та територіальні громади зобов’язали активізувати профілактичні заходи, контролювати вакцинацію тварин, а також посилити інформаційну роботу серед населення для підвищення обізнаності.