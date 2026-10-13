Зловживання митника зі Львівщини: за незаконне розмитнення авто вимагав по 60 доларів, йому загрожує до 10 років ув’язнення

На Львівщині розпочато судовий процес проти колишнього керівника митного оформлення одного з постів Львівської митниці. Слідство встановило, що посадовець отримав хабарі в сумі 3 660 доларів за сприяння у розмитненні 61 автомобіля протягом травня-червня цього року.

За інформацією Львівської обласної прокуратури, чиновник отримував гроші за безперешкодне ввезення автомобілів зі Сполучених Штатів через країни Євросоюзу до України.

Спочатку він вимагав 50 доларів за кожен автомобіль, поданий на митне оформлення на його посту. З часом сума зросла до 60 доларів за одиницю транспорту. Тим, хто відмовлявся платити, посадовець загрожував штучно ускладнити процедуру розмитнення.

Правоохоронці встановили, що за два місяці митник оформив 61 транспортний засіб і отримав загалом 3 660 доларів неправомірної вигоди. Серед розмитнених автомобілів були кросовери та седани середнього і преміального класів, зокрема BMW X5, Land Rover Range Rover Sport, Tesla Model Y та Audi Q7.

Затримання посадовця відбулось у червні, одразу після отримання останнього траншу хабара в сумі 2 880 доларів.

Чоловіку висунули обвинувачення за частиною 3 статті 368 Кримінального кодексу України одержання неправомірної вигоди службовою особою, що займає відповідальне становище, з вимаганням та зловживанням службовим становищем в інтересах хабародавця. Ця стаття передбачає покарання до десяти років позбавлення волі із забороною обіймати певні посади або займатися певною діяльністю до трьох років, а також конфіскацію майна.

Невдовзі після того, як чоловікові офіційно повідомили про підозру, він подав заяву про звільнення з посади.