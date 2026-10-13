Суд визнав неправомірними дії мерії Львова у справі МАФів на Чернівецькій

Апеляційний суд зобов’язав Львівську міськраду включити кіоски підприємця до схеми розміщення тимчасових споруд.

Восьмий апеляційний адміністративний суд офіційно підтвердив рішення першої інстанції щодо МАФів на вулиці Чернівецькій. Суд відхилив апеляцію Львівської міськради і зобов’язав внести тимчасові споруди до комплексної схеми розміщення у місті, скасувавши рішення про їх демонтаж.

У постанові № 140437760 від 7 жовтня 2026 року чітко вказано: міськрада неправомірно ігнорувала внесення трьох зблокованих тимчасових споруд площею 76 м² у Залізничному районі до затвердженого переліку. Позов підприємця у Львівському окружному адміністративному суді був задоволений у січні 2025 року. Суд визнав бездіяльність міськради такою, що порушує права власника споруд.

За рішенням суду міська рада мала внести зміни до переліку тимчасових споруд і скасувати власне рішення про демонтаж цих МАФів. Проте міськрада оскаржила це рішення. Втім, Апеляційний суд з’ясував, що споруди раніше були законно включені до реєстру, на них діяли договори оренди та паспорти прив’язки.

З 2019 по 2024 рік підприємець неодноразово звертався до міської ради з проханням поновити свої права після виключення споруд із переліку. При цьому розгляд частини заяв затягнувся на кілька років. Відмови в поновленні не супроводжувалися чіткими обґрунтуваннями: не було вказано жодних порушень, загроз безпеці чи конфлікту з інтересами громади.

Рішення апеляційного суду набрало законної сили з моменту його ухвалення. Справа розглядалася під головуванням судді Степана Носа.

Раніше Антимонопольний комітет України також звинувачував Львівську міську раду у порушенні законодавства про конкуренцію через порядок розміщення МАФів у місті.