У Львові розпочався конкурс на зведення нового хірургічного корпусу Unbroken

У Львові оголосили конкурс на пошук інвестора для будівництва нового хірургічного корпусу за адресою вул. Миколайчука, 9.

Львівська міська рада повідомила про початок конкурсу з вибору приватного партнера для зведення інноваційного хірургічного корпусу системи реабілітаційного центру “Незламні” (Unbroken). Проєкт розміщуватиметься саме за зазначеною адресою.

Для реалізації будівництва та подальшого технічного обслуговування корпусу на 220 ліжко-місць залучать приватні інвестиції. Заявки на участь приймають до 20 січня 2027 року.

Всередині корпусу організують хірургічний та діагностичний блоки, відділення інтенсивної терапії, стаціонарні відділення, лабораторний комплекс і стерилізаційне відділення, а також відділення трансплантології.

Проєкт реалізують у форматі публічно-приватного партнерства. Приватний партнер візьме на себе фінансування та організацію будівництва, потім — забезпечить введення будівлі в експлуатацію і відповідатиме за технічне обслуговування корпусу наступні 15 років.

Міська влада підкреслює, що партнер не отримає права на управління корпусом або надання медичних послуг. Меддопомогу і надалі надаватиме Перше територіальне медичне об’єднання Львова.

Термін виконання проєкту становитиме 17 років: 2 роки на будівництво і введення в експлуатацію та 15 років — на технічне обслуговування будівлі.

Умови участі в конкурсі та подробиці проєкту можна дізнатися на відповідному ресурсі.

На створення концепції медичного центру запросили одного з провідних світових архітекторів — японського майстра Шигеру Бана.

Загальна площа корпусу складе 31 740 м². Передбачено 104 хірургічні ліжка, 47 місць у відділенні інтенсивної терапії, а також 69 ліжок для кардіології та трансплантології. Центр розрахований на 8,5 тисяч складних госпіталізацій щороку.