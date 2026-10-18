Зі Львівщини відправили на фронт додаткові 150 безпілотників та військове спорядження

Зі Львівщини на передову передали ще 150 безпілотників та обладнання для військових

Цього вдалося досягти завдяки благодійному проєкту «Пташки Перемоги».

Зі Львівщини на передову відправили ще 150 безпілотників, а також тактичні радіостанції, ретранслятори, антени, зарядні станції EcoFlow та інше важливе обладнання для українських військових. Фінансування для цієї підтримки зібрали під час благодійного вечора «Смак Аргентини», який відбувся у Львові в серпні. Тоді бізнес, меценати та благодійники об’єдналися і зібрали понад 4,3 мільйона гривень.

Допомогу отримають захисники п’яти військових підрозділів:

155-та окрема механізована бригада;

80-та окрема десантно-штурмова Галицька бригада ДШВ ЗСУ;

77-ма окрема аеромобільна бригада ДШВ ЗС України;

157-ма окрема механізована бригада;

39-й окремий батальйон безпілотних систем.

Голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький подякував компанії «Галицька Свіжина» під керівництвом Тараса Лисого та команді Citadel Inn Gastro Boutique Hotel за організацію благодійного вечора і значний внесок у підтримку українських військових.

Особливі слова вдячності він адресував Ігорю Дулину, Олександру Тіщенку й всій команді «Пташок Перемоги» за системну роботу, яка дозволяє українським воїнам отримувати все необхідне для виконання бойових завдань.

Розмах діяльності проєкту вражає. Від початку роботи на передову передали вже 26 700 дронів, а 39 військовослужбовців отримали протези та пройшли реабілітацію. Крім того, команда організувала близько 120 благодійних аукціонів.

«Висловлюю глибоку повагу і шану нашим захисникам, завдяки яким у нас є державність», – підкреслив Максим Козицький.