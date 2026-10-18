Львівський ампутбольний клуб святкує дві впевнені перемоги у чемпіонаті України

Львівська команда Покрова АМП втретє поспіль стала чемпіоном України серед клубів Суперліги з ампутаційного футболу, а її друга команда — Покрова АМП-2 — відзначилася перемогою в Першій лізі вже у своєму дебютному сезоні.

Покрова АМП заснувалася у Львові у вересні 2023 року під егідою Згромадження Салезіян Святого Івана Боско. Колектив об’єднує футболістів із ампутаціями та порушеннями функцій кінцівок, серед яких багато ветеранів російсько-української війни.

Головна команда клубу продемонструвала беззаперечну перевагу і достроково, ще після четвертого раунду в Івано-Франківську, оформила чемпіонський титул.

Статистика сезону вражає: з 14 матчів львівські ампутовані футболісти здобули 12 перемог і двічі зіграли внічию, не поступаючись жодного разу. Вони набрали 38 очок, забили 40 голів і пропустили лише три.

У фінальному п’ятому раунді чемпіонату Покрова АМП провела два матчі, вигравши обидва, що остаточно затвердило їх статус найкращої команди країни.

В найближчих планах міжнародний дебют у Лізі чемпіонів EAFF. 20 жовтня команда вирушить до італійського Фано, де з 23 по 25 жовтня вперше в історії українського ампфутболу представить Україну на цій престижній події.

Паралельно, Покрова АМП-2 у дебютному сезоні на національному рівні здобула тріумф у Першій лізі. За шість раундів команда здобула 14 перемог і чотири рази зіграла внічию, загалом набравши 46 очок.

Результативність другої команди вражає: 55 забитих і всього 3 пропущені голи. Чемпіонство було оформлене у шостому раунді після впевненої перемоги над запорізькою Січчю 4:0.

Найкращим бомбардиром Першої ліги став нападник Покрови АМП-2 Микола Швець, який відзначився 19 голами за сезон.

Попри перемогу, наступного сезону Покрова АМП-2 не зможе виступати в Суперлізі через регламент, що забороняє двом командам одного клубу змагатися в одному дивізіоні. Водночас сама Суперліга готується до розширення кількість учасників зросте з 10 до 12 команд.