Медики зі Львова першими у світі успішно здали унікальну сертифікацію ВООЗ, відзначаючи історичне досягнення

Команда Львівського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф першою у світі успішно пройшла міжнародну перевірку на відповідність стандарту ВООЗ SCT Medevac Advanced. Цей стандарт регламентує наземну евакуацію пацієнтів у критичному стані на великі відстані із повною медичною підтримкою під час транспортування.

Про це повідомив генеральний директор центру Андрій Васько.

Що перевіряли міжнародні експерти

9 жовтня комісія, до складу якої увійшли представники Всесвітньої організації охорони здоров’я, оцінювала львівську команду на відповідність вимогам до спеціалізованих підрозділів медичної евакуації. Фахівці перевіряли наметову інфраструктуру, спеціальний транспорт, технічне оснащення, а також здатність команди діяти у складних і нестандартних ситуаціях.

Чому наземна евакуація стала критично важливою

Васько пояснив, що раніше для перевезення пацієнтів дистанцією понад 300 кілометрів зазвичай використовували авіацію — гелікоптери або літаки. Через повномасштабну війну та припинення цивільного авіасполучення в Україні тепер змушені евакуювати хворих наземним транспортом. Часто це потребує подолання понад тисячі кілометрів безперервного переїзду.

За його словами, більшість країн не мала практики транспортування пацієнтів на сотні кілометрів із повноцінною реанімаційною підтримкою. Через це ВООЗ ухвалила рішення запровадити новий стандарт медичної допомоги — Medevac Advanced, який спеціалізується на евакуації на великі відстані.

“Український досвід продемонстрував міжнародній спільноті, що наземна медична евакуація на великі відстані може бути життєво необхідною, особливо коли безпекова ситуація унеможливлює повітряний транспорт”, — наголосив керівник центру.

Шлях до сертифікації

Підготовка до міжнародної сертифікації стартувала ще у 2024 році, коли підрозділ EMT Medevac Ukraine зареєстрували у Європейському пулі цивільного захисту як команду з фокусом на наземній евакуації.

Васько зазначив, що львівська команда мала значний практичний досвід регулярних транскордонних евакуацій. Саме тому вона першою заявила про готовність демонструвати свої спроможності міжнародним експертам.

Фінансування та оснащення

Покращення можливостей команди було реалізоване у межах проєкту 20252026 років за підтримки Європейської комісії та співфінансування з обласного бюджету. Загальна сума перевищила 32,6 мільйона гривень, з яких понад 8,16 мільйона надійшло з обласного бюджету.

На ці кошти закупили сучасне медичне обладнання, засоби захисту, апаратуру зв’язку, наметовий модуль і частково профінансували спеціалізований швидкий автомобіль підвищеної прохідності.

Команда регулярно проходить комплексні тренінги — не лише з надання медичної допомоги, а й з питань безпеки, автономного функціонування та координації з медзакладами. Адже стандарт SCT Medevac Advanced вимагає, щоб підрозділ міг самостійно забезпечувати логістику, зв’язок, електропостачання, водопостачання та санітарні потреби у складних умовах.

Наразі львівські медики перебувають у Франкфурті, де беруть участь у симуляційних навчаннях разом із командами медицини катастроф з різних країн.

Масштаби вже здійсненої роботи

За словами Андрія Васька, від початку повномасштабного вторгнення команда провела значну кількість медичних евакуацій. У співпраці з європейськими партнерами близько 7 тисяч пацієнтів доправили на лікування за кордон. Майже 3,5 тисячі з них після лікування повернулися в Україну.

Координацію програми здійснюють українські та європейські структури охорони здоров’я і цивільного захисту, а також Міністерство охорони здоров’я Польщі та представники ВООЗ.

“Цей проєкт є унікальним, адже в такому масштабі йому немає аналогів у світі”, — підкреслив Васько.

Серед країн, які приймають українських пацієнтів на лікування, практично всі держави Європейського Союзу. За оцінками керівника центру, Німеччина прийняла близько 60-70% евакуйованих, інші країни долучилися переважно до фінансування.

До міжнародної команди медицини катастроф залучено близько 200 фахівців, які регулярно здійснюють транскордонні евакуації. Окрема група з 30 спеціалістів готова виїжджати на місії, розгортати наметові містечка і працювати безпосередньо в зонах надзвичайних ситуацій.

Унікальний статус серед європейських команд

Андрій Васько звернув увагу, що серед 37 медичних команд у системі цивільного захисту ЄС лише львівська спеціалізується саме на наземній медичній евакуації.

Отримане міжнародне визнання стандарту SCT Medevac Advanced відкриває для львівських медиків нові можливості — участь у міжнародних місіях, співпрацю з іноземними командами медицини катастроф і розвиток власного потенціалу.

Проте основним пріоритетом залишається допомога українцям у межах країни.

“Ми прагнемо не лише залишатися першими, а й бути найкращими серед професійних, підготовлених команд, затребуваними як в Україні, так і на міжнародному рівні, з відповідною репутацією”, — підсумував Андрій Васько.