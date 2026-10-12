Житель Шептицького поранив військового ТЦК і відкрив вогонь по поліцейському

Під час перевірки військово-облікових документів чоловік поранив військовослужбовця ножем у шию, а згодом стріляв у поліцейського.

Вчора, 11 жовтня, близько 16:20 у Шептицькому представники районного територіального центру комплектування і соціальної підтримки (ТЦК та СП) зупинили чоловіка для перевірки військових документів. Несподівано затриманий дістав ніж і вдарив одного з військових у шию, після чого втік.

Поранений військовослужбовець — учасник бойових дій часів АТО, який не придатний для служби на передовій. У цьому році його призвали до служби у підрозділах тилового забезпечення. Він входить до групи оповіщення другого відділу Золочівського районного ТЦК та СП.

Внаслідок нападу військовий отримав тяжку травму шиї з пошкодженням кровоносних судин і дихальних шляхів. Зараз він перебуває у реанімації у стабільно важкому стані.

Поліцейські швидко встановили особу нападника — ним виявився 47-річний мешканець Шептицького. Під час затримання чоловік чинив опір і вистрелив із пневматичного пістолета у поліцейського, який отримав тілесні ушкодження.

Чоловікові повідомили про підозру в умисному замаху на вбивство військовослужбовця за службовими обов’язками, а також у нанесенні тілесних ушкоджень правоохоронцю під час виконання службових обов’язків (ч. 2 ст. 15, п. 8 ч. 2 ст. 115, ч. 2 ст. 345 Кримінального кодексу України).

Досудове розслідування продовжується.

Нагадаємо, що у квітні цього року у Львові під час перевірки військових документів загинув військовослужбовець ТЦК.