У Львові проведуть в останню путь 109-річну лікарку, що допомагала бійцям УПА

У Львові на 110-му році життя померла Олена Рибалко — найстаріша мешканка України. Її серце зупинилося 9 жовтня, про це повідомила пресслужба Львівської міської ради.

Життя Олени Рибалко охопило важливий період української історії ХХ століття. Вона стала свідком Голодомору 19321933 років, присвятивши себе медицині. У роки діяльності Української Повстанської Армії рятувала поранених повстанців, оперуючи їх безпосередньо у лісових схронах.

## Родина з трагічною долею

Олена народилася 2 червня 1917 року на Вінниччині, де здобула медичну освіту. Її родина мала тісні зв’язки з українською визвольною боротьбою. Батько, Кирило Рибалко, брав участь в армії Української Народної Республіки і відіграв важливу роль у створенні Української автокефальної православної церкви. За цю діяльність у 1937 році він загинув за вироком трійки НКВС.

Мати Олени походила з останньої української гілки роду графів Потоцьких і не пережила Другу світову війну.

## Лікарка для повстанців

У 1946 році Олена Рибалко переїхала до Львова та продовжила лікарську практику. Згодом її направили на Львівщину, де вона очолила Пустомитівську районну лікарню.

Саме у цей період вона надала медичну допомогу бійцям УПА, проводячи операції у підпільних схронах. Серед її пацієнтів були визначні діячі української культури, науки та духовенства, зокрема Дмитро Павличко, Іван Крип’якевич і Йосиф Кладочний.

Олена Рибалко присвятила медицині майже все своє життя і вийшла на пенсію лише у 89 років.

## Прощання

Прощальна служба відбудеться 12 жовтня о 12:00 у храмі Успіння Пресвятої Богородиці на вулиці Руській у Львові. Останній спочинок лікарка знайде на Янівському цвинтарі, де її поховають у родинному гробівці.