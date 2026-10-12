Ветеран із Львівщини успішно подолав Чиказький марафон

Здійснив свою мрію: ветеран зі Львівщини пробіг Чиказький марафон

Ветеран російсько-української війни зі Стрия Іван Дрозд пробіг Чиказький марафон, що відбувся 11 жовтня.

Цьогоріч цей марафон став найбільшим за всю 48-річну історію проведення. У заході взяли участь понад 55 тисяч бігунів, а глядачами стали більше мільйона людей.

Для Івана цей забіг був справжньою мрією. Він подолав дистанцію у 26,2 милі (42 км 195 м) за 3 години 41 хвилину і 23 секунди.

«Ось вона — медаль, що ввібрала в себе численні тренування, терпіння і підтримку багатьох людей», — поділився Іван Дрозд у соцмережах.

Іван — ветеран російсько-української війни, який служив у 24-й бригаді. Під час боїв за Попасну він командував відділенням і отримав важке поранення.

У квітні 2023 року Іван дебютував на марафоні морської піхоти у Вашингтоні (США), проходячи класичну дистанцію у 42 км 195 м. Після цього він також пробіг знаменитий Бостонський марафон.

«Пан Іван активно долучається до спортивних заходів для ветеранів війни у рамках екосистеми “Ліга Нескорених”. Він неодноразово брав участь у забігах “Шаную воїнів, біжу за героїв України”, присвячених пам’яті його сина, полеглого героя Андрія Дрозда.

Нещодавно Іван також подолав фінальний етап благодійного ультрамарафону Фредеріка Сплендоре “Beyond Borders” за маршрутом Монако – Львів. Цей захід мав на меті привернути увагу європейців до війни в Україні та засвідчити підтримку українському народові», — розповів Роман Хім’як, директор департаменту спорту, молоді та туризму Львівської обласної військової адміністрації.