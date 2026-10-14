Жовківська і Новокалинівська громади оголосили земельні ділянки на торгах

Жовківська та Новокалинівська громади виставили землі на аукціон

Земельні електронні аукціони з продажу прав оренди земельних ділянок сільськогосподарського призначення комунальної форми власності відбудуться 21 жовтня.

Оголошення про проведення онлайн-аукціонів з продажу прав оренди земельних ділянок

21 жовтня відбудуться земельні електронні аукціони, де виставлять на продаж права оренди сільськогосподарських земель комунальної власності.

Ділянки, представлені для оренди, розташовані на територіях:

Жовківської територіальної громади (поза межами населених пунктів) Львівського району:

для ведення товарного сільськогосподарського виробництва:

площа 0,07 га, стартова річна плата – 225,07 грн.

Детальні умови за посиланням

https://surl.li/renyos;

для індивідуального садівництва:

площа 0,15 га, стартова річна плата – 718,38 грн.

Детальніше за посиланням

https://surl.lt/mjdbrd;

Новокалинівської територіальної громади (поза межами населених пунктів) Самбірського району:

для ведення товарного сільськогосподарського виробництва:

площа 6,70 га, стартова річна плата – 20 212,19 грн.

Деталі за посиланням

https://surl.li/xeczdp;

площа 11,80 га, стартова річна плата – 40 032,32 грн.

Інформація за посиланням

https://surl.li/pteewk;

Подання цінових пропозицій триватиме до 20:00 20 жовтня 2026 року.

«Земельні електронні аукціони відкривають перед аграріями нові можливості для розширення земельних банків через оренду комунальної землі. Учора достатньо зайти на сайт електронної торгової системи, обрати цікавий лот. Там одразу відображають дату торгів, початкову ціну, організатора та контактні дані відповідальної особи», — розповіла директор департаменту агропромислового розвитку Львівської обласної військової адміністрації Людмила Гончаренко.