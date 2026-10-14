Львівщина вшановує пам’ять п’яти Героїв, які загинули за Україну

У Львівській області 14 жовтня відбудеться церемонія прощання із загиблими захисниками України

Сьогодні, 14 жовтня, мешканці Львівщини віддають шану п’ятьом військовослужбовцям, які загинули, захищаючи Україну від російської агресії. Про це повідомила пресслужба Львівської обласної військової адміністрації.

Василь Гук родом із Борислава, вступив до лав захисників 11 травня 2025 року. Він працював оператором-хіміком у відділенні аерозольного маскування 26-ї окремої артилерійської бригади імені генерала-хорунжого Романа Дашкевича. Загинув 9 жовтня у селі Михайлівка на Вінниччині під час виконання бойового завдання. Йому було 53 роки.

Роман Сприса народився в селі Дев’ятир Жовківської громади, виріс у Новояворівську. З 20 червня 2024 року обороняв Україну на Донецькому напрямку. Він зник безвісти під час бойового завдання 30 липня 2024 року. Лише у вересні 2026 року, завдяки ДНК-експертизі, ідентифікували його тіло, а слідчі офіційно підтвердили загибель.

Володимир Летнянчи із Нового Роздолу служив старшим стрільцем-оператором у 110-й окремій механізованій бригаді імені генерал-хорунжого Марка Безручка. Тривалий час вважався зниклим безвісти. Загинув 17 липня 2024 року поблизу селища Архангельське на Донеччині у 31 рік.

Дмитро Світлик, львів’янин за походженням, став на захист країни у 2023 році. Служив у 48-му окремому штурмовому батальйоні імені Номана Челебіджіхана, а потім у 59-й окремій штурмовій бригаді. Помер 27 лютого 2025 року, не доживши до 31 року.

Ігор Горбань проживав у Щирці. Був оператором відділення засобів радіоелектронної боротьби у 42-й окремій механізованій бригаді. Помер 7 жовтня у Дніпропетровській обласній клінічній лікарні імені І.І. Мечникова у віці 58 років.