Генеральний директор Львівтеплоенерго отримав 180 тисяч гривень доходу у вересні

У вересні зарплата директора “Львівтеплоенерго” Олександра Одинця склала 180 тисяч гривень.

Львівська міська рада офіційно підтвердила, що у вересні 2023 року Олександру Одинцю нарахували 180 000 гривень заробітної плати.

З цієї суми посадовець сплатив 43 200 гривень податків та інших відрахувань, тому чистий дохід становив 136 800 гривень.

Для порівняння, у серпні він отримав на 11 тисяч гривень більше — 191 000 гривень.

Варто нагадати, що 4 квітня 2023 року Одинця призначили директором “Львівтеплоенерго”. Раніше він очолював департамент житлового господарства та інфраструктури Львівської міської ради.

Олександр Одинець керував цим департаментом із грудня 2019 року. Перед цим, починаючи з червня 2019-го, виконував обов’язки директора та був начальником управління інженерного господарства міської ради.

Кар’єра Одинця у міськраді розпочалася у 2015 році, коли він став помічником першого заступника міського голови та працював в апараті виконкому. До цього він був спеціалістом планово-економічного відділу, економістом із договірно-претензійної роботи та обліку доходів.

З 2004 року Олександр працював асистентом аудитора у приватній аудиторській фірмі “Явір”.