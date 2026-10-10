Жахлива аварія на дорозі Львів-Івано-Франківськ: травмовано трьох водіїв і пасажира з Прикарпаття

9 жовтня на трасі Львів — Івано-Франківськ сталася аварія за участю легкового автомобіля та мікроавтобуса. У результаті зіткнення травми отримали троє осіб — водії обох транспортних засобів і пасажир мікроавтобуса. Постраждалих госпіталізували до лікарні.

Як повідомили у поліції Львівської області, ДТП сталася близько 12:30 поблизу села Старе Село у Львівському районі.

За попередніми даними, в аварію потрапили Peugeot 508, за кермом якого був 30-річний житель Івано-Франківщини, та мікроавтобус ГАЗель, яким керував 72-річний чоловік з Івано-Франківська. Травми отримали водії обох транспортних засобів, а також 63-річний пасажир мікроавтобуса. Усі постраждалі одразу були доставлені до лікувального закладу для надання медичної допомоги.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за частиною першою статті 286 Кримінального кодексу України — порушення правил безпеки дорожнього руху. Згідно з санкцією статті, винним загрожує обмеження волі до трьох років із позбавленням права керування транспортними засобами на той самий термін.

Наразі слідчі продовжують з’ясовувати обставини та причини ДТП.