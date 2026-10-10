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Жахлива аварія на дорозі Львів-Івано-Франківськ: травмовано трьох водіїв і пасажира з Прикарпаття

Марко Лук'яненко

9 жовтня на трасі Львів — Івано-Франківськ сталася аварія за участю легкового автомобіля та мікроавтобуса. У результаті зіткнення травми отримали троє осіб — водії обох транспортних засобів і пасажир мікроавтобуса. Постраждалих госпіталізували до лікарні.

Як повідомили у поліції Львівської області, ДТП сталася близько 12:30 поблизу села Старе Село у Львівському районі.

За попередніми даними, в аварію потрапили Peugeot 508, за кермом якого був 30-річний житель Івано-Франківщини, та мікроавтобус ГАЗель, яким керував 72-річний чоловік з Івано-Франківська. Травми отримали водії обох транспортних засобів, а також 63-річний пасажир мікроавтобуса. Усі постраждалі одразу були доставлені до лікувального закладу для надання медичної допомоги.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за частиною першою статті 286 Кримінального кодексу України — порушення правил безпеки дорожнього руху. Згідно з санкцією статті, винним загрожує обмеження волі до трьох років із позбавленням права керування транспортними засобами на той самий термін.

Наразі слідчі продовжують з’ясовувати обставини та причини ДТП.

Марко Лук'яненко

Марко Лук'яненко — редактор HSC Lviv. Пише про Львів і відповідає за точність матеріалів видання.

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