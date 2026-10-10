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У Львівській області водій Ford Escape скоїв наїзд на пішохода, потерпілий доставлений до лікарні, розпочато кримінальне розслідування

Марко Лук'яненко

У Львівській області ввечері 9 жовтня сталася дорожньо-транспортна пригода з пішоходом, в результаті якої постраждалого госпіталізували. Про це повідомили у відділі комунікації поліції Львівщини.

Інцидент стався близько 22:10 у одному з населених пунктів Львівського району. Водій автомобіля Ford Escape, 33-річний місцевий мешканець, наїхав на пішохода.

Постраждалим виявився 32-річний чоловік із Волинської області. Його доправили до лікарні з тілесними ушкодженнями, завданими під час ДТП.

Слідчі вже відкрили кримінальне провадження. Подію кваліфікували за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України, що передбачає порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспортних засобів.

Згідно з цією статтею, винний ризикує позбавленням волі на строк від трьох до восьми років. Окрім цього, суд може обмежити водійські права порушника на термін до трьох років, проте ця санкція не є обов’язковою.

Поліція продовжує з’ясовувати всі обставини ДТП.

Марко Лук'яненко

Марко Лук'яненко — редактор HSC Lviv. Пише про Львів і відповідає за точність матеріалів видання.

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