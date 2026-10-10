Львів вводить дворівневу систему повітряної тривоги з жовтим та червоним рівнями сигналів

У Львові змінюють систему оповіщення про повітряну небезпеку. Тепер сигнал тривоги поєднуватиме звук сирени з голосовим повідомленням, що вказує на конкретний рівень загрози. Передбачено два типи сигналів, які залежать від характеру небезпеки.

Жовтий сигнал інформуватиме про загрозу безпілотників.

При можливості атаки ударних дронів мешканців повідомлятимуть за допомогою жовтого рівня тривоги. Голос чоловіка озвучуватиме: “Увага, громадяни! Повітряна тривога — жовтий рівень загрози! Якнайшвидше дістаньтесь захисної споруди або іншого безпечного місця”. Це попередження звучатиме тричі за півхвилини.

Червоний рівень сигналізує про найсерйозніші загрози.

Якщо виникає загроза ракетного удару, комбінованої ракетно-дронової атаки або масованого застосування безпілотників, активують червоний рівень тривоги. Голос чоловіка інформуватиме про необхідність негайно шукати укриття. Цей сигнал звучатиме двічі протягом однієї хвилини.

Відбій тривоги також отримує новий формат.

Звукове повідомлення про завершення повітряної тривоги відтепер озвучуватиме жіночий голос без сирени. Повідомлення триватиме 20 секунд і програватиметься двічі.

Міська влада наголошує: не можна ігнорувати сигнал тривоги, незалежно від рівня загрози. Мешканцям радять залишатися в укриттях або безпечних місцях до офіційного оголошення відбою.

Де знайти укриття

Знайти найближче укриття можна за допомогою офіційної онлайн-карти Львівської громади або через міський чат-бот CityHelper, доступний у Viber, Telegram і у застосунку “Дія”. Також доступний мобільний додаток MISTO, що надсилає важливі сповіщення та допомагає визначити локацію найближчого захисту.

Довідково: Оновлення системи оповіщення відбуваються згідно з постановами Кабінету Міністрів України №1092 від 4 вересня та №1128 від 15 вересня. Інформація про характер і рівень загрози надходить від Повітряних сил Збройних сил України через системи оповіщення.