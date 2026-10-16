Земельні онлайн-аукціони з продажу прав оренди пройдуть на Львівщині

На Львівщині відбудуться земельні онлайн-аукціони з продажу прав оренди

Запрошують аграріїв ознайомитися з умовами аукціонів та долучатися до земельних торгів.

23 жовтня відбудуться земельні електронні аукціони з продажу прав оренди сільськогосподарських земель комунальної власності в межах Львівської області.

На торги виставлено дві ділянки для ведення товарного сільськогосподарського виробництва:

Красненська територіальна громада Золочівського району (поза межами населеного пункту): площа — 1,42 га, стартова річна орендна плата — 10 058,40 грн. Деталі про лот.

(поза межами населеного пункту): площа — 1,42 га, стартова річна орендна плата — 10 058,40 грн. Деталі про лот. Новокалинівська територіальна громада Самбірського району (поза межами населеного пункту): площа — 9,52 га, стартова річна орендна плата — 4 395,90 грн. Деталі про лот.

Останній термін подання цінових пропозицій — 20:00 22 жовтня 2026 року.

«Нагадую аграріям, що на сайті Львівської обласної військової адміністрації та на сторінці департаменту агропромислового розвитку у Facebook завжди доступна актуальна інформація про лоти на продаж прав оренди земель комунальної форми власності», — повідомила Людмила Гончаренко, директор департаменту агропромислового розвитку Львівської ОВА.

Запрошуємо аграріїв детально ознайомитися з умовами та долучитися до участі в земельних торгах.