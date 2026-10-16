У селі Малехів під час повітряної тривоги збили ворожий безпілотник
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У Мурованому внаслідок падіння ворожих безпілотників постраждали житлові будівлі

Марко Лук'яненко

Офіційна інформація

Вибухова хвиля пошкодила вікна і двері меблевої фабрики та приміщення державної установи.

Станом на 12:40 стало відомо, що через падіння ворожих безпілотних літальних апаратів, які захисники збили під час ранкових тривог, у Мурованому пошкоджено частково два житлових будинки.

Від вибухової хвилі у будівлях меблевої фабрики та державної установи вибило вікна і двері. На щастя, серед мешканців Мурованого постраждалих немає.

Люди на місці продовжують знаходити уламки безпілотників. Місцевих закликають не наближатися до таких знахідок та не торкатися їх, адже є ризик вибуху. При виявленні небезпечних фрагментів слід відразу відійти і повідомити ДСНС за номером 101.

«Бажаємо якнайшвидшого одужання чоловікові, який постраждав через падіння безпілотника в Дублянах. Ворожі безпілотники рухаються дуже швидко. Іноді до сигналу тривоги і реальної загрози проходить лише кілька хвилин.

Тож ніколи не ігноруйте повітряні тривоги. Як тільки звучить сирена — одразу прямуйте до укриття. Не ризикуйте своїм життям», — наголосив начальник Львівської ОВА Максим Козицький.

Марко Лук'яненко

Марко Лук'яненко — редактор HSC Lviv. Пише про Львів і відповідає за точність матеріалів видання.

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