У Львові провели успішну пересадку рогівки пораненому воїну з Кіровоградщини

Олександр Скачко з Кіровоградщини прагнув захищати Україну з початку повномасштабної війни. Його першочергова спроба мобілізації була відхилена, але за рік він отримав повістку і став бійцем 63-ї Окремої мобільної бригади. Саме там він брав участь у захисті Донеччини.

У лютому цього року доля нанесла йому серйозний удар. Під час виконання бойового завдання ворожий дрон атакував автомобіль, у якому їхав Олександр, влучивши прямо в лобове скло.

«Хлопці встигли вистрибнути з машини, а я не дуже міг це зробити. Потім вони допомогли мені евакуюватися, і я їм дуже вдячний. Далі я майже нічого не пам’ятаю, крім того, що мені відірвало руку», — згадує військовий мить трагедії.

Після поранення Олександра перевели до львівського центру UNBROKEN, де офтальмологи почали боротися за збереження його лівого ока. Травма рогівки викликала утворення рубця, і трансплантація стала єдиним варіантом на відновлення зору.

Офтальмологиня Діана Димчишин розповіла, що, коли пацієнт поступив, в області швів уже розвивався запальний процес, який потребував невідкладного хірургічного втручання. Без нього існував ризик не тільки погіршення зору або його втрати, але й загроза для самого ока.

Як тільки з’явився відповідний донорський матеріал, лікарі успішно провели операцію з пересадки біоімпланту рогівки.

Фахівці підкреслюють, що осколкові, вогнепальні та вибухові поранення часто призводять до серйозних ушкоджень рогівки. У деяких випадках це закінчується повною втратою зору. За статистикою, травми очей складають близько 10% усіх поранень під час бойових дій. Приблизно половина таких випадків завершується сліпотою одного ока, у 20% втрачають зір в обох очах.

Попит на трансплантації рогівки в Україні стрімко зростає, оскільки для багатьох це — єдиний шанс повернути зір. У Першому медичному об’єднанні Львова активно розвивають цей напрямок, прагнучи допомогти якнайбільшій кількості пацієнтів.

Центр UNBROKEN, що працює на базі Першого медичного об’єднання Львова, вирізняється комплексним підходом. Тут постраждалі від війни отримують всебічну підтримку і якісну реабілітацію. Кожен пацієнт перебуває під опікою команди фахівців — хірургів, травматологів, протезистів, психотерапевтів і реабілітологів. Це дозволяє уникати звернень до різних медичних установ або лікування за кордоном — усе необхідне сконцентровано в одному центрі.