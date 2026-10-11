Затори на кордоні Львівської області: найбільш завантажені пункти пропуску для в’їзду в Україну

На українсько-польському кордоні два пункти пропуску зазнали значного напливу автотранспорту, що їде в Україну. Найбільші черги утворилися на пунктах “Краківець” та “Шегині”.

Про це повідомив 7-й прикордонний Карпатський загін у своєму офіційному Facebook-акаунті.

За інформацією прикордонників, станом на 10:10 ранку на в’їзд до України у чергах стоять саме на цих двох пунктах пропуску.

Інші пункти, зокрема “Угринів”, “Рава-Руська”, “Грушів”, “Смільниця” та “Нижанковичі”, залишаються без значних черг при в’їзді. Там автомобілі рухаються без затримок.

Щодо виїзду з України, черги з легкових автомобілів зафіксовані лише на “Краківці”. Там у черзі очікують близько десяти транспортних засобів. На інших пунктах пропуску затримок із виїздом немає.

Прикордонна служба також звернула увагу на стан автобусного сполучення. Черги на виїзд утворилися на кількох пунктах, хоча точна кількість автобусів ще уточнюється.

Водіям радять заздалегідь планувати маршрут і враховувати можливі затримки на найбільш завантажених напрямках.