Львів’яни масово долучились до обстежень: результати Тижня здоров’я вразили фахівців

У Львові завершився п’ятий за рахунком Тиждень здоров’я, під час якого медичне обстеження пройшли понад 9,5 тисячі мешканців. Медичні намети, де працювали лікарі різних спеціальностей, діяли п’ять днів поспіль.

За даними статистики, серед учасників переважають жінки 6 708 осіб, що складає 70,6% від загальної кількості. Чоловіків було суттєво менше 2 794, або 29,4%.

Найактивнішою виявилася вікова група старше 60 років: серед учасників таких було 4 509 осіб, майже половина (47,5%). Група середнього віку від 40 до 60 років налічувала 2 935 осіб (30,9%). Молодь віком від 18 до 40 років становила 1 631 людину (17,2%), а також приєдналися 427 дітей і підлітків (4,5%).

Результати кардіологічних обстежень

Найбільш затребуваною процедурою стало вимірювання артеріального тиску лікарі провели 6 703 such дослідження. В 2 681 випадку (майже 40%) виявили відхилення.

Оцінка серцево-судинних ризиків проходила під час 5 965 обстежень, при цьому серед учасників у 2 634 (44,2%) виявили фактори ризику.

Електрокардіограму зробили 1 242 рази, і у 433 випадках (34,9%) медики зафіксували зміни у роботі серця.

Виявлення діабету та інших захворювань

Рівень глюкози в крові визначили у 6 065 осіб, при цьому у 1 542 випадках (25,4%) виявили відхилення від норми.

Новою послугою став аналіз на феритин, що пройшли 1 531 учасник. У 664 випадках (43,4%) було зафіксовано відхилення.

Тест ПСА для обстеження передміхурової залози пройшли 1 525 чоловіків, у 301 випадку (19,7%) виявили відхилення.

Перевірку на Helicobacter pylori провели 2 151 особа, зі 675 позитивними результатами (31,4%).

Офтальмологічні та дерматологічні дослідження

Перевірку зору пройшли 4 468 учасників, а порушення виявили майже у половини 2 051 випадку (45,9%). Вимірювання внутрішньоочного тиску провели 2 388 разів, а відхилення зафіксували у 255 випадках (10,7%).

Перевірили кольоросприйняття 1 259 осіб, порушення зафіксували тільки у 60 випадках (4,8%). Дерматоскопічне обстеження пройшли 786 осіб, відхилення виявили у 272 (34,6%).

Також провели 974 обстеження на плоскостопість, при цьому у 278 випадках (28,5%) зафіксували відповідні ознаки.

Тестування на інфекційні захворювання

Тестування на ВІЛ було найпопулярнішим серед лабораторних досліджень і його пройшли 6 330 осіб. На гепатити В і С перевірилися 5 576 і 5 497 осіб відповідно. Позитивні результати виявили у 9 випадках ВІЛ, 14 гепатиту В і 32 гепатиту С.

Консультації та додаткові медпослуги

Гінекологи проконсультували 422 особи. Групу крові та резус-фактор визначили 162 рази. Медики надали невідкладну допомогу 25 учасникам.

Під час заходу сім осіб підписали декларації із сімейними лікарями.

Керівниця міського управління охорони здоров’я Марта Матюшко відзначила, що головним результатом акції стала висока активність мешканців. Вони охоче приходили, проходили обстеження та консультувалися з лікарями.

За її словами, саме для цього і проводиться цей профілактичний захід — щоб мешканці змогли зручно та швидко пройти базові медичні огляди.

У підсумку, разом із червневою акцією, що зібрала понад 10 тисяч учасників, цьогорічні два Тижні здоров’я охопили майже 20 тисяч львів’ян.