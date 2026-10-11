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Прогноз погоди у Львові та на Львівщині 11 жовтня: очікуються дощі і зниження температури до +15°

Марко Лук'яненко

На Львівщині 11 жовтня очікується дощова та прохолодна погода. Денна температура не підніметься вище +15°.

Львівський регіональний центр з гідрометеорології повідомив про це на своїй сторінці у Facebook.

За прогнозом, у області буде переважно хмарно з проясненнями. Часом йтимуть значні дощі. Вітер дме із заходу зі швидкістю 510 м/с. Вночі температура коливатиметься від +7 до +12 градусів, вдень підніметься до +1015.

У самому Львові синоптики також обіцяють хмарну погоду з проясненнями та дощем. Вдень повітря прогріється до +1214 градусів. Через опади на дорогах міста можливе погіршення видимості, що варто врахувати водіям.

Марко Лук'яненко

Марко Лук'яненко — редактор HSC Lviv. Пише про Львів і відповідає за точність матеріалів видання.

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