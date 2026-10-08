Заступник Садового з питань ветеранів отримав у вересні зарплату більше 100 тисяч гривень

У вересні зарплата заступника міського голови Львова з питань ветеранів Андрія Жолоба склала понад 108 тисяч гривень.

Львівська міська рада оприлюднила інформацію про розмір заробітної плати Андрія Жолоба. Посадовець отримав 108 078,16 грн за вересень цього року.

До цієї суми увійшли: посадовий оклад у 21 895 грн, доплата за ранг у 600 грн, надбавка за високу результативність у праці – 11 247,50 грн, премія у розмірі 52 300,88 грн, заохочувальна премія 21 895 грн, а також індексація 139,78 грн.

Після сплати податків і військового збору, що склали 24 857,98 грн, чистий дохід Жолоба склав 83 220,18 грн.

Для порівняння, у попередньому місяці він отримав близько 56 тисяч гривень.

Андрій Жолоб обіймає посаду заступника міського голови – омбудсмена з питань ветеранів та людей з інвалідністю з 26 лютого 2024 року. Цю посаду було створено після рішення міської ради, прийнятого ще у жовтні 2025 року.

До призначення на цю посаду він з 2023 року очолював Львівський центр надання послуг учасникам бойових дій.

Жолоб — військовий медик, лікар-травматолог та активний громадський діяч. Він майже два роки керував медичною ротою 46-ї окремої аеромобільної бригади Десантно-штурмових військ ЗСУ. За спеціальністю він ортопед-травматолог.

До початку війни працював лікарем та журналістом, також є лідером музичного гурту “Бетон”.