Львів у жовтні прийматиме III Міжнародний форум агломерацій

Наприкінці жовтня у Львові відбудеться III Міжнародний форум агломерацій України. Головна увага буде зосереджена на розвитку міських агломерацій, аналізі здобутків і обговоренні майбутніх можливостей. Крім того, форум стане майданчиком для обміну досвідом між українськими громадами та закордонними метрополіями, які стикаються з подібними викликами.

Учасники торкнуться важливих тем: транспортної мобільності, управління водними ресурсами, поводження з відходами, а також підтримки стабільної роботи громад в умовах воєнного стану.

Роман Кізима, голова Асоціації органів місцевого самоврядування «Львівська агломерація», наголосив на ключовій ролі міжмуніципальної співпраці. Він зазначив, що сьогодні жодна окрема громада не може ефективно вирішувати проблеми самотужки. Питання водопостачання, транспортні зв’язки та утилізація відходів виходять за межі окремих адміністративних одиниць і потребують колективних рішень. За його словами, форум перетворився на простір не лише для обміну знаннями, а й для створення спільних проєктів між громадами.

Для участі у заході необхідно зареєструватися завчасно — реєстрація триватиме до 19 жовтня. Організатори наголошують, що кількість місць обмежена.

Організатором форуму виступає Асоціація органів місцевого самоврядування «Львівська агломерація» у партнерстві з Львівською міською радою. Захід підтримують Конгрес місцевих і регіональних влад Ради Європи та проєкт RELEVE від Expertise France, що реалізується в рамках програми U-LEAD з Європою.