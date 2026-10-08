Експерти аналізують міжнародні інфекційні виклики та інноваційні методи терапії

Львівщина спрямувала понад 114 мільйонів гривень з обласного бюджету на підтримку інфекційної служби від початку повномасштабної війни.

У Львові розпочався ХІ з’їзд інфекціоністів України під назвою «Глобальні інфекційні загрози XXI століття: актуальні питання діагностики та ведення хворих». Цей захід зібрав провідних спеціалістів з інфекційних хвороб, епідеміології, лабораторної діагностики, інтенсивної терапії та суміжних сфер.

З’їзд триватиме 8–9 жовтня. Учасники мають на меті обговорити найактуальніші виклики сучасної інфектології, питання організації інфекційної служби, медичної освіти та подальшого розвитку системи охорони здоров’я.

Серед основних тем заходу — антибіотикорезистентність, інноваційні підходи до застосування антибактеріальних препаратів, діарейні інфекції, вірусні гепатити та ВІЛ, респіраторні хвороби, герпесвірусні інфекції, хвороба Лайма, ураження нервової системи при інфекційних захворюваннях, а також підвищені ризики нових спалахів і пандемій.

Особливу увагу учасники приділяють інфекційним захворюванням в умовах війни — інфекціям кровотоку у поранених, геморагічній гарячці з нирковим синдромом та іншими небезпечними недугами, що є актуальними для української медичної системи.

На Львівщині працюють 171 лікар-інфекціоніст і функціонує 783 інфекційні ліжка. В області активно розвивають медичні установи, зокрема Центр мікробіологічних досліджень.

«Війна відкрила ще один фронт — інфекційні ускладнення у поранених, резистентність бактерій до антибіотиків і ризики спалахів серйозних хвороб. Ці загрози не мають кордонів, і Україна має бути до них готова. Важливо, що Львівщина приймає XI з’їзд інфекціоністів України. Близько 10 тисяч учасників взяли участь онлайн та офлайн. Лікарі, науковці, міжнародні експерти об’єдналися, щоб шукати відповіді на виклики, що впливають на безпеку людей. Особливо вдячний президентці Всеукраїнської асоціації інфекціоністів Ользі Голубовській. Я добре пам’ятаю її принципову позицію на початку пандемії COVID-19, коли медична система стикнулася з безпрецедентним викликом, її наполегливість у зміні лікувальних підходів і ставлення до пацієнтів. Саме такі люди рухають медицину і науку вперед. Дякую всій спільноті інфекціоністів, епідеміологів і науковців за їхню працю і жертовність. Організаторам з’їзду дякую за довіру Львівщині. Захисникам України — за можливість розвивати українську медицину», — заявив начальник Львівської ОВА Максим Козицький.

Програма першого дня включає декілька тематичних секцій. Фахівці обговорюють сучасні підходи до лікування сепсису, особливості респіраторних інфекцій, проблеми антибіотикорезистентності, інфекційні ураження печінки, ВІЛ, Лайм-бореліоз, дитячі інфекційні захворювання та паразитарні хвороби. Окрема секція присвячена молодим науковцям.

«Українська медицина одночасно відповідає на глобальні виклики і ті, що принесла війна. В таких умовах особливо важливими стають професіоналізм, швидкість прийняття рішень, обмін досвідом і спроможність науки безпосередньо зберігати життя. Війна докорінно змінила умови праці медиків, маршрути пацієнтів, навантаження на систему охорони здоров’я, характер ризиків. Але вона не змінила головного — людину, її здоров’я та життя, які залишаються найціннішими. Тому такі професійні платформи потрібні. Тут зустрічаються наука і клінічна практика представників різних регіонів, поколінь і медичних шкіл», — звернувся до учасників голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук.

Організатором з’їзду виступила ГО «Всеукраїнська асоціація інфекціоністів», технічний партнер — ТОВ «ОпенЛікар Плюс».

У з’їзді беруть участь лікарі-інфекціоністи, сімейні лікарі, терапевти, педіатри, епідеміологи, гастроентерологи, пульмонологи, анестезіологи, спеціалісти інтенсивної терапії, лабораторної діагностики та організатори охорони здоров’я.