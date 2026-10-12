Запрошення для підприємців на безкоштовний навчальний курс

Підприємці можуть обрати рівень навчання залежно від свого досвіду в експорті: BASIC або PRO.

Львівська обласна державна адміністрація разом із партнерами запускає новий безкоштовний курс «Школа експортера» з рівнями BASIC та PRO. Ця навчально-тренінгова платформа покликана підтримати малий та середній бізнес Львівщини, які прагнуть вийти на міжнародні ринки або розширити вже існуючу експортну діяльність.

Наразі відкрита реєстрація учасників. Підприємці можуть вибрати відповідний рівень навчання, враховуючи свій досвід в експорті.

Рівень BASIC орієнтований на тих, хто лише починає шлях у експорті. Учасники отримають знання про покрокові етапи експорту, навчаться шукати потенційні ринки та клієнтів, розберуть правові та юридичні аспекти зовнішньоекономічної діяльності. Крім того, ознайомляться з особливостями бізнес-культури різних країн та проаналізують практичні кейси компаній, які вже успішно продають товари і послуги за кордон.

Заняття рівня BASIC пройдуть з 20 жовтня по 17 листопада 2026 року двічі на тиждень — щовівторка та щочетверга.

Ознайомитися з програмою рівня BASIC.

Рівень PRO створений для підприємців, які вже мають досвід експорту. Програма допоможе поглибити професійні навички, оптимізувати процеси експорту та виявити нові можливості для збільшення обсягів продажу за кордон.

Заняття рівня PRO відбуватимуться з 26 жовтня по 17 листопада 2026 року двічі на тиждень — щопонеділка та щосереди.

Ознайомитися з програмою рівня PRO.

Обидва курси пройдуть у великому конференц-залі Львівської торгово-промислової палати за адресою: м. Львів, Стрийський парк, 14.

Реєстрація на навчання за посиланням.

Реєстрація на рівень BASIC триває до 19 жовтня 2026 року, до 16:00 включно, а на рівень PRO — до 23 жовтня 2026 року, також до 16:00.

Організатори й партнери проєкту: Львівська обласна державна адміністрація, Львівська торгово-промислова палата, Національний університет «Львівська політехніка», кафедра зовнішньоекономічної та митної діяльності Львівської політехніки, Асоціація професійних митних посередників, Жіноча Ділова Палата України та Львівська митниця.