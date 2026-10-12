Львів запускає конкурс на вибір приватного інвестора для зведення нового хірургічного корпусу UNBROKEN

У новому хірургічному корпусі розмістять операційний та діагностичний блоки, відділення інтенсивної терапії, стаціонар, лабораторний комплекс, стерилізаційне відділення та підрозділ трансплантології.

Проєкт реалізують у форматі публічно-приватного партнерства. Приватна компанія, обрана партнером, візьме на себе фінансування та організацію будівництва, введення корпусу в експлуатацію, а також подальше технічне обслуговування. Будівництво відбуватиметься на основі проєктного рішення, розробленого для Першого територіального медичного об’єднання Львова.

Термін реалізації проєкту становить 17 років. Перші два роки піде на зведення корпусу та запуск у роботу, наступні 15 років — на технічне супроводження об’єкта.

Етапи конкурсного відбору

Відбір приватного партнера проходитиме у два етапи. На першому конкурсна комісія перевірить відповідність учасників технічним та фінансовим вимогам, а також їх спроможність реалізувати проєкт. Потенційні партнери повинні подати заявки для участі.

Другий етап передбачає подання конкурсних пропозицій тими, хто успішно пройшов кваліфікацію. Пропозиції включатимуть технічні та фінансові частини. За результатами оцінювання комісія визначить переможця.

Прийом заявок триватиме до 18:00 20 січня 2027 року. Організацію конкурсу здійснює постійно діюча конкурсна комісія Львівської міської ради з питань публічно-приватного партнерства.

Автор архітектурної концепції

Архітектурну концепцію майбутнього корпусу розробив всесвітньо відомий японський архітектор Шігеру Бан, лауреат Прітцкерівської премії. Проєктування виконало архітектурне бюро АБМК.