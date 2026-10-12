У Львові 13 жовтня очікуються заморозки та щільний туман

У Львові та області оголосили жовтий рівень небезпеки через очікувані заморозки та туман 13 жовтня.

Синоптики наполегливо радять водіям бути максимально обережними на дорогах. Рекомендують їхати повільно, дотримуватися безпечної дистанції між авто та не забувати вмикати фари через погіршену видимість. Пішоходам радять переходити дорогу тільки у визначених для цього місцях. Важливо також подбати про власну видимість — використовувати світловідбивні стрічки, наклейки чи жилети.

Медики наголошують на необхідності правильно одягатися під час перепадів температур, щоб не допустити переохолодження. Найкраще обирати багатошаровий одяг, який можна знімати чи одягати залежно від погоди. Водночас вони застерігають уникати занадто тісного одягу й взуття, адже це обмежує рухи і збільшує ризик переохолодження організму.

У разі надзвичайних ситуацій мешканці Львова можуть звертатися на Гарячу лінію міста за номером 15-80. Також приймають повідомлення через Facebook-групу “Гаряча лінія 1580”, мобільний застосунок “Львів 1580” для Android та iOS, офіційний портал 1580.lviv.ua і Telegram-бот Lviv1580bot.