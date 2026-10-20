Заклади для літніх людей, психоневрологічні інтернати та дитячі будинки-інтернати

На Львівщині Реорганізують 13 Закладів Соціального Захисту Геріатричні Пансіонати, Психоневрологічні Інтернати Та Дитячі Будинки Інтернати

Львівська обласна рада ухвалила відповідне рішення.

Львівська область змінить організаційно-правовий статус 13 закладів соціального захисту, які забезпечують постійний догляд людям, що цього потребують. Серед них — геріатричні пансіонати, психоневрологічні інтернати та дитячі будинки-інтернати.

20 жовтня Львівська обласна рада прийняла рішення перетворити ці установи на комунальні некомерційні товариства. Це відповідає чинному законодавству про соціальні послуги і має привести діяльність закладів у відповідність до сучасних вимог.

Нині в області функціонує 13 комунальних установ, що надають стаціонарний догляд 1792 мешканцям, зокрема 343 внутрішньо переміщеним особам. У мережу входять два дитячі будинки-інтернати психоневрологічного типу, три геріатричні пансіонати та вісім психоневрологічних інтернатів.

Для підопічних реорганізація не означатиме припинення догляду чи необхідність змінювати місце проживання. Заклади продовжать свою роботу, а нові товариства візьмуть на себе всі права та обов’язки попередніх установ.

«За цифрами та назвами установ стоять реальні люди, які там живуть. Вони потребують не змін у документах, а турботи, підтримки й уваги. Саме це має бути наш пріоритет, ухвалюючи подібні рішення», — наголосила Тетяна Крут, директорка департаменту соціального захисту населення Львівської ОДА.

Новий статус дасть закладам можливість самостійно приймати управлінські рішення, формувати структуру й розподіляти ресурси відповідно до потреб. Вони зможуть оперативніше реагувати на запити мешканців та розвивати різні формати послуг — стаціонарний догляд, денне відвідування, тимчасове перебування, зокрема на платній основі.

Також установи матимуть ширші можливості для участі у соціальних ініціативах і залучення міжнародної та донорської підтримки. У перспективі це відкриває шлях до фінансування за надані послуги, а бюджетні кошти спрямовуватимуть на конкретні статті витрат.

Наступний крок — проведення конкурсів на посади керівників цих новостворених товариств.