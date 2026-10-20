У Львові закрили дві комунальні аптеки, одна з яких забезпечувала рецептурне обслуговування

Депутати Львівської обласної ради ухвалили рішення про ліквідацію аптеки № 289 та “Обласного аптечного складу” на вулиці Городоцькій.

20 жовтня на сесії Львівської обласної ради більшістю голосів підтримали ліквідацію комунальних підприємств — “Міжлікарняна аптека № 289” та “Обласний аптечний склад”. За проєкт рішення проголосували 51 та 48 депутатів відповідно.

Йдеться про дві аптеки, розташовані на вул. Городоцькій у Львові. Аптека № 289, що на вул. Городоцькій, 215, наразі вважається збитковою. Проте вона має рецептурний відділ, де пацієнти можуть отримати ліки, виготовлені індивідуально. На сьогодні такі аптеки у місті практично зникли — у квітні 2024 року їх налічували лише десять.

Щодо “Обласного аптечного складу” за адресою вул. Городоцька, 2, його ліквідують та приєднають до “Міжлікарняної аптеки № 266” на вул. Хуторівка, 24. Нині ця аптека уже не має власного приміщення.

Минулого року Львівська облрада продала три комунальні приміщення у будівлі на вул. Городоцька, 2, що вплинуло на подальшу долю аптек у цій споруді.

Раніше, у лютому цього року, Львівська облрада вже ліквідувала комунальні аптеки в Сокалі, Жидачеві та Бориславі.

Того ж місяця у Львові зареєстрували петицію, щоб не допустити розірвання договору оренди між міською радою та аптекою № 44 на вул. Симоненка, 4. Ця аптека має ліцензію на власне виготовлення лікарських засобів, тому її збереження є важливим для місцевих мешканців.